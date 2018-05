Oraşe verzi pentru un viitor verde

La nivel european se desfăşoară, în perioda 21-26 mai, Săptămâna Europeană Verde. Tema este „Green Cities for a Greener Future”, iar domeniile abordate privesc calitatea aerului şi a apei, arhitectura urbană sustenabilă, transformarea spaţiilor urbane, reciclare, economia circulară, zero waste etc.

„Cu acest prilej vom organiza o serie de activităţi menite să atragă atenţia comunităţii orădeane asupra unor probleme de mediu şi să ofere soluţii şi răspunsuri”, a precizat Ioana Tănase, reprezentantul Asociaţiei Natura Fără Plastic & Alternative.

Astfel, timp de două zile, organizatorii – Asociaţia Natură Fără Plastic & Alternative, Asociaţia Cassio Montana, Lokal, Endea, alături de partenerul Eco Bihor – vor desfăşura o serie de activităţi. Printre acestea se numără: transformarea unui spaţiu central într-o gradină urbană, creată sustenabil, fără a produce deşeuri. Lemnul necesar provine din surse sustenabile. Vor avea loc prezentări şi workshop-uri despre reciclare şi compost, importanţa protejării surselor de apă, turism sustenabil, zero waste şi avantajele sale, dar şi despre responsabilitatea ecologică în construcţii.

Nu vor lipsi jocurile pentru copii cu tematică ecologică. Va avea loc şi o expoziţie de ilustrații cu practici sutenabile, pe care orice cetăţean le poate îmbrăţişa pentru a determina schimbarea pozitivă în oraşul său.

Câteva standuri cu produse locale, ecologice, care îi ajută pe doritori să trăiasca mai verde şi mai sănătos, vor fi la dispoziţia orădenilor mâine, 25 mai, începând cu ora 17:30, şi sâmbătă, 26 mai, de la ora 13:00, pe strada Aurel Lazar nr. 1, la Lokal.

Participarea la eveniment şi la activităţile prezentate este gratuită.

Program:

Vineri, 25 mai

17:30 – Grădina Urbană Lokal prinde viață – plantare I

18:00 – Reciclare și compost, prezentare EcoBihor

18:45 – Calitatea apei în Oradea, prezentare Compania de Apă Oradea

20:00 – Workshop Zero Waste – Alternative

21:00 – Grădina Urbană Lokal prinde viață – plantare II

22:00 – Party w/Rogvaiv

Sâmbătă, 26 mai

13.00 – Grădina Urbană Lokal prinde viață – plantare III

14:00 – Descoperă verdele din orașul tău – joc cu tematică ecologică

15:00 – Bogracs din legume „urâte”, un pas spre combaterea risipei alimentare

18:00 – Proiecție filme scurte – Smart Cities/Green Cities

19:00 – Sustenabilitate în turism și avantajele ciclolivrarii – Cassio Montana & Endea

20:00 – Responsabilitate ecologică în construcții – Laborator Zero Pozitiv

21:00 – DJ Set