Oraşul de turtă dulce al Adelei Lazăr

Foaierul loji al Teatrului Regina Maria a devenit miercuri gazda expoziţiei de pictură „Oradea mea de turtă dulce” a Adelei Lazăr, a doua expoziţie personală a artistei. Actriţa, înconjurată de familie şi de foarte mulţi prieteni, a pregătit expoziţia de suflet ca pe o mică surpriză. În loc de tablouri colorate, privitorii s-au trezit în faţa unei expoziţii de eşarfe. Şi asta pentru că artista şi-a dorit să vadă reacţia reală a tuturor în faţa creaţiilor sale.

La aceste picturi ea a lucrat timp de trei ani. Actorul Şerban Borda şi „spiriduşii” aleşi de Adela au pregătit momentul dezvelirii tablourilor. Iar în faţa oraşului colorat al actriţei nu puteau să apară decât zâmbete şi bucurie pe faţa celor prezenţi.

Scenografa şi artistul plastic Vioara Bara, preşedinta Uniunii Artiştilor Plastici filiala Bihor, spune că aceste picturi o fascinează prin sinceritate.

„Adela are un simţ cromatic fantastic, ai impresia că sunt foarte încărcate, dar întotdeauna am spus că un artist trebuie să ştie unde trebuie să se oprească. Ea are acest simţ. Este vrăjită de culoare”, explică Vioara Bara.