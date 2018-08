Orașul nostru va găzdui din nou TIBFR „Maria”

Evenimentul se va desfășura și în acest an în Oradea, la data de 1 septembrie, la Sala polivalentă a Universității. Turneul se află la cea de-a 14-a ediție și va fi organizat de Asociația Pinocchio Oradea, sub egida IWBF Europe. Derulată sub deviza „100% Baschet”, competiția va reuni la start patru echipe: ASP Oradea (România), For Heroes Cracovia (Polonia), Mercator Ljubljana (Slovenia) și KKK Singidunum Belgrad (Serbia).

Invitatul de onoare al evenimentului va fi Vladimir Kuzmanovic, președintele Asociației de Baschet Adaptat din Serbia. Acesta a fost component al fostei echipe CSU Asesoft Ploiești, care a câștigat FIBA Europe Cup în anul 2005 (anul tragicei dispariții a regretatului Toni Alexe). Vladimir Kuzmanovic a fost declarat atunci MVP-ul finalei care a adus singurul trofeu pentru baschetul masculin românesc, în perioada de după 1989.