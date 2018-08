Orchestra simfonică a celor 100 de viori din Budapesta, la Oradea

Carnavalul Florilor din Debrecen, unul dintre cele mai renumite festivaluri din Europa Centrală, va avea loc în perioada 14 – 21 august 2018, așteptând marele public cu mai mult de 50 de programe în decursul a celor opt zile.

Oradea întâmpină și anul acesta carele alegorice, alături de orașul Debrecen din Ungaria. În data de 21 august explozia de culoare și voioșie va mărșălui din Debrecen până în centrul Oradiei, după care, în 22 august va ajunge și pe Valea Ierului, respectiv în localitatea Diosig.

În acest an vor fi prezente cinci care alegorice la Oradea, respectiv în Valea Ierului: carul cu Coroana Sfântului Ștefan, carul comun Oradea-Debrecen, care va reprezenta valorile culturale ale celor două orașe, simbolizate de Teatrul din Oradea și Teatrul din Debrecen, carul comun al celor două consilii județene, care va simboliza tradițiile oenologice ale regiunii, carul realizat de Aquatikum Debrecen și carul realizat de centrul comercial Forum din Debrecen.

Carele vor fi însoțite de ansambluri de dans popular, dans modern și majorete, iar formația care va însoți carul comun în Debrecen și de asemenea cea care va deschide alaiul carelor din Oradea va fi Ansamblul Bihorul.

Marți, 21 august, de la ora 10:00, carele alegorice care sosesc din Debrecen vor staționa pe banda de evitare a sensului giratoriu la intersecția străzilor Dacia cu Transilvania, după care la ora 14:00 parada va porni către Piața Unirii pe traseul: Bulevardul Dacia – Bulevardul Decebal – Strada Tudor Vladimirescu – Piața Unirii.

Ajungând la destinație în jurul orei 15:30, carele vor fi dispuse pe calea de trafic din Piața Unirii, unde vor putea fi admirate până la ora 22:30.

Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (APTOR) a pregătit și un eveniment inedit, invitând la Oradea Orchestra Simfonică Țigănească din Budapesta, care va susține un concert extraordinar în cadrul Carnavalului Florilor pe scena din Piața Unirii. Scena va avea o dimensiune de 14×14 m, fiind cea mai mare scena montată vreodată în Piața Unirii. Aceasta va fi amplasată în mijlocul pieței iar scaunele vor fi dispuse cu spatele spre stația de tramvai.

„Evenimentul are deja o tradiție de 13 ani și în fiecare an participarea comunității la acest eveniment este foarte mare. Motivul unui astfel de demers are în spate dorința de a crește acest eveniment și de a le oferi participanților un eveniment de cea mai mare calitate culturală”, a declarat Mihai Jurca, directorul APTOR.