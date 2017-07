Oşorheiul, în circuitul internaţional de atelaje

A noua ediție a „Zilelor Comunei Oșorhei” se va desfășura în Parcul Central Oșorhei, în perioada 14-16 iulie. Vineri și sâmbătă vor urca pe scenă artiști din lumea muzicii ușoare și a muzicii etno. Ghiță Munteanu și Văru’ Săndel reprezintă capetele de afiș ale zilei de vineri (14 iulie), pentru ca sâmbătă (15 iulie) să urce pe scenă, printre mulți alții, Semnal M și Lidia Buble. Ziua de duminică este rezervată, în exclusivitate, muzicii populare cu vedete mici și mari, printre care și controversatul preot Cristian Pomohaci. Concomitent, pe pășunea Berkes, la ieșirea din Oșorhei înspre Cluj, se va desfășura Concursul Internațional de Atelaje – Oșorhei 2017.

Competiția programează vineri proba de dresaj, sâmbătă solicitanta probă de maraton, pentru ca duminică să se desfășoare proba de obstacole. În fiecare zi de concurs, întrecerea va începe la ora 11:00 și va dura, cu aproximație, patru ore.

Program Zilele Oșorhei

Vineri, 14 iulie

11:00 Concurs Internațional de Atelaje, proba de dresaj – Pășunea Berkes

15:00 Deschiderea oficială a evenimentului; premierea celor mai buni elevi ai comunei, decernarea diplomelor de excelență pentru dascălii de carieră ai comunei

20:00 Fotbal old boys: Oşorhei vs Alparea (primar vs. viceprimar) – Stadion Oșorhei

Program la scenă

19:05 Anemarie Popovici

19:30 Ovidiu Bolocan

20:00 Luminița Moza

20:30 Claudiu Borza

21:15 Brigita Mohacsi

22:00 Văru’ Săndel

22:45 Ghiţă Munteanu

Sâmbătă, 15 iulie

11:00 Concurs Internațional de Atelaje, proba de maraton

Program la scenă

19:00 Hip-Hop B-Real

19:20 Milena Fildan

19:40 Simona Brișcan

20:10 Larisa Oneț

20:30 Semnal M

21:45 Sós Fecó & Hencsy

22:45 Lidia Buble

Duminică, 16 iulie

11:00 Concurs Internațional de Atelaje, proba de obstacole

Program la scenă

11:00 Cristina Kudor, Ștefania Cristea, Anamaria Sârb, Monica Coita

12:30 Stelele Bihorului (I)

13:30 Romina Nemeș, Ovidiu Piscoi, Domnica Gligor Man

15:00 Stelele Bihorului (II)

16:00 „Zbicii” și Corina Szatmari

16:45 Royal Team (grup vocal-instrumental maghiar)

17:35 Ansamblul Bihorul

18:25 Aurica Vaida

18:45 Florica Opriș Abăghioaie

19:20 Luminița Tomuța Baba

19:45 Voichița Mihoc

20:25 Adi Balint

21:00 Nicu Novac

21:45 Grupul „Mara”

22.30 Cornel Borza

23.15 Cristian Pomohaci

00:00 Focuri de artificii