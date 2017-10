OTL prelungește valabilitatea abonamentelor | Un șofer de autobuz face public fluturașul de salariu

„Conducerea OTL îşi cere scuze călătorilor pentru disconfortul cauzat de mişcarea de protest declanşată în 17 Octombrie 2017 şi informează abonaţii, inclusiv pe cei care deţin abonamente pe traseele metropolitane, că, la reînnoirea acestora, valabilitatea se va prelungi cu numărul de zile în care activitatea de transport public urban şi metropolitan a fost întreruptă, la care se va adăuga în plus o zi, ca măsură compensatorie”, a declarat purtătorul de cuvânt al societății, Carmen Tocuţ.

Protestul salariaților OTL, început marți dimineață, continuă și miercuri. Oamenii se află în fața sediului OTL, în așteptarea unei soluții favorabile pentru condiții mai bune de lucru și pentru creșteri salariale.

„Protestăm pentru că salariile sunt slabe raportat la stresul zilnic pe linie, raportat la inflația de azi și faptul că un șofer profesionist e plătit așa slab. Salarul real la OTL este ceea ce am atașat, fluturașul… ca ce se ia în plus, pe lângă, sunt orele suplimentare efectuate în plus, sunt weekendurile lucrate, etc… Ne.am săturat de promisiuni de 2% cu tăiere 3 zile concediu pe an (aprox. 250 ron)”, a declarat pentru Bihon.ro unul dintre șoferii de autobuz.