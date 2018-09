“Outquest in the Forest” la Săldăbagiu

Un eveniment în aer liber, ajuns la cea de a doua ediție, este Outquest în the Forest. Evenimentul are loc sâmbătă, 8 septembrie, cu începere de la ora 12:00 în Pădurea Săldăbagiu, organizatorii propunându-și în acest an o zi completă de experiențe muzicale, o combinație de concerte, DJ și spectacol vizual.



Unul dintre concertele care vor avea loc sâmbătă este susținut de The Rolling Stones Tribute Band din Ungaria. Trupa s-a format în 2003, scopul ei fiind de a cânta la o înaltă calitate 100% piese The Rolling Stones. Până acum au avut în jur de 400 de concerte, în Ungaria dar și în țări din vecinătate ca Serbia și Slovacia. Trupa tribut cântă piese din toate perioadele formației britanice, de la “I Wanna Be Your Man” la “You Got Me Rocking”, având în playlist și “Sympathy for the Devil”, “Gimme Shelter”, “Angie”, “Monkey Man”, “Just My Imagination”, “Emotional Rescue”, “Worried About You”, “Beast Of Burden”, “One Hit To The Body”, “Shattered”, “Love Is Strong”, “Sparks Will Fly” sau “Rain Fall Down” și “Rough Justice”. Membrii trupei tribut (Kőváry Péter, Jókay Árpád, Gyukity Péter, Both Róbert, Bacsa Gyula, Zsiros Csaba) sunt fani înrăiți The Rolling Stones și au fost împreună la vreo 100 de concerte ale trupei britanice.

Alt concert va fi susținut de tânăra trupă orădeană psychedelic-funky rock Wrepperz, care s-a înființat în 2016 sub influența muzicală a perioadei Woodstock. Loretta Szatmár (voce), Egei Ádám (tobe), Laczikó Succhiatti Dominik (chitară) și Búzási Marót Örs (bass) și-au lansat de curând primul EP, “Black and Rad”, așa încât sâmbătă se vor putea asculta “Standing In Circle”, “Ticket To The Universe” sau “Bonaparte Napoleon”. Ultimul concert din cele trei îl va susține trupa Gall.

Pe lista DJ-lor care vor performa sâmbătă în Pădurea Săldăbagiu sunt: Adrianho, Axel, Coxxo, Kashlinski, Mark White, Ovexx, Raul Bente, Wruce Bayne și Rogvaiv. Partnerii evenimentului sunt: Cafe Moszkva, Teh Sinteza, Set Elevat, Apple Room, Records. Biletele sunt în valoare de 25-30 de lei și se pot achiziționa în presale de la Moszkva Cafe și de pe Biletmaster.ro.