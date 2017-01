Pacea nu înseamnă absenţa războiului

Concursul a fost organizat sub auspiciile Uniunii Vorbitorilor de Limba Engleză din România şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. La concurs au participat elevi din trei şcoli, calificaţi în acestă etapă în urma fazei desfăşurate în luna decembrie. Elevii au fost coordonaţi de profesorii: Eva Buzaş şi Dorotea Ianc de la Liceul Teoretic „Horvath Janos” din Marghita, Crina Crăciun de la Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu”, respectiv de Adrian Podar şi Adina Radu, dascăli ai instituţiei care a găzduit evenimentul.

Timp de o oră, retorii, care s-au exprimat în limba lui Shakespeare, au surprins cu elocinţă în imagini lexicale tema propusă spre dezbatere. Vârstele de 12 sau de 16 ani nu au constituit un impediment pentru maturitatea abordării subiectului. Câştigători au fost cu toţii, dar unii au strălucit. În urma deliberărilor, la faza regională s-a calificat elevul Angel Podar (clasa a IX-a B, Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”). Acesta va reprezenta judeţul Bihor la etapa succesivă, care va avea loc în luna februarie.

Acest concurs de discurs public este, cum se exprima un elev, „o oportunitate de dezvoltare personală”, este „modul în care încercăm să ne îmbogăţim cunoștințele cu ajutorul profesorilor noştri”.

„Limba engleză poate fi un prieten exigent atunci când trebuie să vorbeşti coerent şi corect un timp mai îndelungat”, spunea un alt participant la concurs. În final, elevii au fost felicitaţi pentru efortul lor de a se perfecţiona şi de a performa pe o scenă asupra căreia priveau chiar ochii şi ascultau tocmai urechile bătrânului autor al operei Hamlet; acela care se mira: What a piece of work is a man! How noble in reason! How infinite in faculty!… Ce grozav este omul!