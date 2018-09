Pământul văzut de la mii de metri înălţime

Pasiunea nu are limite. Acest lucru este dovedit şi de tânărul Raul Vesa. Elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Oradea, profil Matematică-Informatică, Raul şi-a dorit foarte mult să vadă Pământul de la mii de metri înălţime. Şi cum nu a putut, încă, să ajungă chiar el acolo, a ataşat un GoPro unui balon meteorologic. Pentru a putea monitoriza întreaga călătorie, balonul a fost dotat şi cu GPS.

Întregul proiect a durat câteva luni, doar în faza de plan. Nu doar camera a costat mult, sau balonul, ci heliul necesar pentru a-l umple. „Dacă la început nu am avut nicio idee cum să fac, m-am documentat mult. Astfel am reuşit să aleg balonul potrivit, respectiv cel de 300 de grame. Foarte importantă a fost şi dotarea cu încălzitoarele chimice, deoarece acolo sus se înregistrează până la minus 45-50 de grade Celsius. În funcţie de curenţii de aer am reuşit să calculez şi traiectoria”, ne-a spus tânărul orădean.

Obţinerea avizelor de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română a durat de asemenea în jur de trei luni.

Peripeţii

După ce a trecut de toate obstacolele, a reuşit să lanseze balonul pe data de 15 septembrie, la ora 09:00. „GPS treacker-ul îmi trimitea constant pe telefon coordonatele balonului, care a urcat la peste 30.000 de metri. După cum am calculat eu, trebuia să zboare în jur de trei ore, dar zborul a fost puţin mai lung. Lucru care a făcut recuperarea balonului mult mai dificilă”, povesteşte Raul.

După o oră de la lansarea balonului, alături de tatăl lui, dar şi de prietenii care l-au susţinut în demersul său, Raul l-a urmat în maşină şi au mers pe traiectoria indicată de GPS. Imediat au constatat însă că au o mare problemă: cu cât balonul se înălţa se pierdea semnalul, aşa că GPS -ul nu mai putea trimite coordonatele în care se afla balonul. Au mers „orbeşte” până în apropiere de Zalău. „Aici balonul, pentru că a început să coboare, a intrat din nou în raza de acoperire a semnalelor, aşa că ne-a transmis coordonatele. Acestea ne indicau că balonul se află deasupra unei păduri la circa 10 km de Zalău”, îşi aminteşte Raul.

Peripeţiile recuperării nu se opresc însă aici. Smartphone-ul băiatului, cel care era conectat cu GPS-ul, s-a descărcat. „Nu aveam la noi o baterie externă, dar din fericire a trimis IP-ul de la GPS treacker şi pe telefonul surorii mele, şi astfel am reuşit să primim din nou coordonatele. Probleme am avut şi cu semnalul la internet. Cu cât urcam, ne apropiam de pădure, cu atât mai slab era semnalul.

Ne-am învârtit mai mulţi kilometri, iar cei de la Turnul de control ne sunau să ne întrebe dacă am recuperat balonul. Presiunea era tot mai mare. Când îl credeam pierdut, semnalul a revenit. Am avut noroc că balonul a căzut în pădure, şi nu într-o zonă aglomerată, unde putea să treacă o maşină sau să se întâmple altceva, şi să nu mai putem recupera camera video”, spune tatăl lui Raul, cel care i-a fost alături şi l-a sprijinit în demersul său.

Imaginile surprinse pe camera ataşată balonului lansat de Raul i-au lasat muţi de uimire.

De peste hotare

Valoarea investiţiei s-a ridicat la 1.500 de lei. Balonul şi paraşuta au fost comandate tocmai din America. Şi aici au fost câteva probleme cu comanda, dar aceste mici piedici nu au făcut decât să-l motiveze şi mai mult pe Raul să-şi ducă la bun sfârşit proiectul.

„Părinţii mei, dar şi dirigintele şi profesorii de Civică şi de Chimie m-au susţinut moral. Au fost şi unii colegi care au luat în derâdere încercarea mea. Susţinere am avut şi din partea celor de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care au fost extrem de deschişi. Am fost și puţin ajutaţi în ceea ce priveşte procurarea heliului. Domnul de la firma care vinde heliu, poate şi fiind puţin sceptic în ceea ce priveşte şansele de reuşită, nu ne-a luat bani pentru cei 1.100 metri cubi de heliu consumat”, a subliniat tânărul.

Din cele spuse de Raul Vesa, el este cel mai tânăr cercetător care a lansat astfel de balon, la o asemenea înălţime, în România.

Proiectele lui Raul nu se opresc aici. În viitor îşi doreşte să lanseze un alt balon, echipat cu barometru şi altimetru. Un alt proiect care încolţeşte în mintea lui este lansarea unui mini-dirijabil.