Parada personajelor din cadrul festivalului KaravanAct

Trupe din Slovenia, Italia, Ungaria și România vor evolua la Oradea.

Program KaravanAct 2018

12 august

-18.00 Taurul negru și alte povestiri (Asociația Teatrală Shoshin). Teatru de stradă.

Locație: Parcul Libertății.

Gratuit.

După spectacol întâlnire cu publicul (compania Shoshin și studenții de la actorie).

13 august

-16.00 Cei de neatins (UtcaSzak, Ungaria). Spectacol prezentat doar în limba maghiară, fără posibilitate de traducere.

Locație: Parcul Libertății.

Gratuit.

-18.00 Circul Dobronka, r. Boráros Milada (Atelierul de Creație Magamura, Ungaria). Recomandat pentru cei peste 4 ani!

Locație: Studioul Szigligeti.

Bilete: 5 lei pentru copii (adulți 10).

-20.00 The Invasion / Invazia (Kud Ljud, Slovenia). Teatru interactiv de stradă.

Locație: Piața Unirii. Punct de pornire: în fața bisericii Sf. Laislau, vis-a-vis de Primărie. Gratuit.

14 august

-18.00 Streetwalker / Umblător de stradă (Kud Ljud/Shoshin). Galerie ”ready-made” în aer liber, tur ghidat performativ.

Punct de pornire: în fața Teatrului Regina Maria/Szigligeti.

Gratuit.

-20.00 Ave, Eva, r. Raúl Iaiza (Regula contra Regulam Teatro, Italia).

Locație: Centrul Cultural Posticum.

Bilete: 15 lei (studenți 10). După spectacol întâlnire cu publicul (Kud Ljud și RcR)

Campanie crowdfunding

Provocările cele mai mari ale festivalului sunt provocările organizaționale și financiare. “Avem o echipă mică, dar foarte dedicată și determinată. Problema reală este partea financiară. Suntem o companie independentă, ne bazăm pe finanțări din resurse disponibile de la guvern și din alte resurse.” – spune organizatorul principal, Köllő Csongor

În acest an unul dintre cele mai mari organisme de finanțare a publicat rezultatele proiectelor foarte târziu iar pe lângă acesta, a tăiat jumătate din resursele cerute. “Înainte de festival cu câteva săptămâni am aflat că jumătate din banii pe care ne-am bazat, lipsesc. Am avut două opțiuni: ori compromitem festivalul și anulăm câteva spectacole, ori acceptăm provocarea și lucrăm cu ce avem. Vă rugăm să ne ajutați în realizarea acestui vis prin donațiile dumneavoastră.” – Köllő Csongor

Vă rugăm să faceți parte din visul nostru și să ne ajutați prin donație sau prin distribuirea acestei campanii. #sharingiscaring

Ajutându-ne veți contribui nu doar la festivalul KaravanAct ci și la dezvoltarea activităților noastre, ajutând teatrul de stradă, teatrul în aer liber etc.

Donațiile se pot face pe site-ul: https://www.indiegogo.com/projects/karavanact-theatre-festival-on-the-road-3rd-ed/x/19074186#/