Parc industrial în locul fermei de porci Nutrientul

În baza protocolului semnat cu Primăria Oradea, firma Nutrientul mai are la dispoziție încă un an și jumătate pentru mutarea suinelor. Firma Nutripork are o concesiune de teren de 18 hectare până în anul 2048. Din aceste 18 ha, pe 11,4 ha firma are clădiri şi batale de colectare a deşeurilor, iar 6,5 ha sunt terenuri nefolosite. Conform înţelegerii încheiate, pe cele 6,5 ha predate Consiliului Local, municipalitatea va dezvolta un parc industrial, care va fi administrat de ADLO.

Parc industrial IV

După ce a obținut suprafața de 6,51 ha, reprezentanții Primăriei au început documentația pentru obținerea titlului de parc industrial.

„În urma analizei documentației aferente trimisă de către municipalitate, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul viceprim-ministrului nr. 1.863/05.06.2019 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., pentru infrastructura de afaceri Eurobusiness IV”, informează municipalitatea.

Durata titlului de parc industrial este de 50 de ani, iar terenul unde se va realiza parcul industrial este amplasat pe strada Corneliu Baba nr. 21-23 și are o suprafață de 6,51 ha.

Având în vedere că ordinul s-a și publicat în Monitorul Oficial, după ce vor fi parcurse etapele necesare și se va obține titlul propriu-zis, administrația locală va trece la amenajarea efectivă a parcului industrial prin dezafectarea terenului până în anul 2020 și introducerea utilităților necesare.

,,Obiectivul nostru este să dezvoltăm economic această zonă, în așa fel încât locuitorii din Ioșia și Sîntandrei să aibă locuri de muncă în apropiere și să nu fie nevoiți să facă naveta. Până la finalul anului, prin preluări de teren, ne dorim să dublăm suprafața parcului, în așa fel încât să punem terenuri la dispoziția investitorilor, să oferim terenuri ieftine pentru firmele care doresc să deschidă o afacere sau să-și relocheze activitatea în parcul industrial. Totodată în paralel lucrăm la documentațiile de urbanism pentru realizarea acceselor în parcul industrial”, a declarat primarul Ilie Bolojan.