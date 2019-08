Parcurile orădene prind culoare

Desenele pe asfalt au adus voia bună în parcul Olosig din Oradea. Vinerea trecută și ieri, artista Alina Cristina Ierugan a pictat pe asfalt, în Parcul Olosig. Alina a dat frâu liber imaginației și a așternut pe câteva alei cele mai frumoase desene. Ea a desenat, cu vopsea permanentă de asfalt, ceea ce a considerat reprezentativ pentru copiii din generația fiicei sale, dar nu numai.

Totul a început de la un gând, de la o idee care i-a venit pe vremea când își ducea copila de mânuță la grădiniță. Acolo a văzut o omidă desenată pe asfalt, pe care era pictat alfabetul. Astfel, micuța ei de șase ani a învățat literele. De atunci, și-a dorit să existe așa ceva și în parcurile pentru copii din municipiul nostru.

„De atunci, ideea nu-mi dădea pace. Mă întrebam cum să fac ca să realizez acel gând. Am spus multor persoane ideea mea, în speranța că mi-o va susține cineva, că mă va încuraja. Însă am fost dezamăgită să descopăr că mulți m-au descurajat. Totuși, mi-am dorit cu orice preț să existe așa ceva în parcuri. Și zilnic mă gândeam la visul meu, exact ca atunci când ești îndrăgostită și capul nu-ți mai stă la nimic, căci vezi doar imaginea lui peste tot. Eu vedeam parcurile colorate și auzeam râsetele copiilor, în timp ce săreau pe șotronul frumos conturat”, a mărturisit Alina.

Un vis împlinit

Visul ei a prins formă într-o zi când, încurajată de Marius Molan, managerul Agenției de Modă „MModels România”, a ajuns să își prezinte proiectul reprezentanților Primăriei Oradea.

„Într-o zi dialogam cu Marius Molan. Fetița mea face modelling la agenția sa. El mergea cu un proiect la Primărie. I-am vorbit atunci despre visul meu și m-a invitat cu el la Primărie. A venit cu mine din ușă în ușă, până s-a deschis cea potrivită. Am rămas uimită cum toți cei din Primărie mă încurajau și găseau ideea mea genială.

Toți erau entuziasmați, însă mi-au spus că Primăria nu poate susține financiar proiectul meu. Am fost ușor dezamăgită, dar nu am renunțat. În decurs de două săptămâni, am avut toate cererile aprobate. Apoi, am inițiat o ieșire în parc și am colorat cu cretă pe asfalt mai multe din ideile mele. Le-am cerut părinților să renunțe la un glob de înghețată și să doneze câte trei lei pentru acest proiect.

Am rămas uimită de câte persoane s-au arătat dispuse să mă susțină”, a spus cu bucurie Alina. La fel de bine a reacționat și firma Martechim, care i-a făcut un important discount la cumpărarea vopselelor. Mai mult, i-a pigmentat un set de 12 culori necesare pentru proiectul său.

Astfel, vineri, 16 august, ea s-a apucat de treabă. Iar ieri, a finalizat ceea ce și-a propus să deseneze în Parcul Olosig. Toți cei care au văzut rezultatul muncii sale au felicitat-o și i-au mulțumit pentru ceea ce a făcut și dorește să realizeze pentru comunitatea din care face parte.

„Din voluntariat și din fonduri personale, ori adunate și de la trecători, se fac lucruri minunate în Oradea. Mulțumim pentru eforturi, ambiție și imaginație. Ne bucurăm că se fac lucruri frumoase în țara noastră”, a spus unul dintre părinții care au apreciat proiectul „Copilărie pe asfalt”.

Copiii se pot bucura de Alfabet, Șotron, Tabla înmulțirii, ori cifre cu care pot face operațiuni matematice în joacă, labirint, forme geometrice, fructe etc.

„Mai am în plan două parcuri: Ghioceilor (Ioșia) și Seleuș (Nufărul). Acestea mi-au fost aprobate, fiindcă celelalte intră în renovare. Le-aș face pe toate, ca să fie cât mai colorate. Când văd fericirea din ochii copiilor, îmi doresc să fac cât mai mult pentru ei. Toți copiii sunt minunați și sigur ascund în ei mii de comori și emoții, dar nu le observă nimeni.

Acești copii au nevoie de un mediu pe care sincer, pas cu pas, îl vom crea”, a mai adăugat Alina. Ea și-a propus o altă acțiune de desene pe asfalt („Sentimente pe asfalt”), înainte de începerea anului școlar, prin care copiii, alături de părinți, frați și bunici, să-și exprime sentimentele.

„Scopul este de a ne cunoaște mai bine, de a sta împreună, de a ne exprima sentimentele. Îmi doresc să fim aproape unii de ceilalți și să le arătăm copiilor că, dacă suntem uniți, putem face mai multe lucruri frumoase împreună”, a conchis tânăra de 35 de ani, absolventă a Facultății de Arte din Oradea.