Parfum de toamnă la Școala „Nicolae Bălcescu”

Festivalul Toamnei are loc, de douăzeci de ani, în curtea școlii. Legumele și fructele, din coșuri și aranjamente, se prind în hora copilăriei și dau frâu liber creativității elevilor.

Și în acest an, Festivalul Toamnei a cuprins mai multe activități: eco-expoziția de scuptură în fructe și legume, coșurile toamnei, picturi și desene, un carnaval și un flashmob în curtea școlii.

Sute de participanți rezonează cu toamna, care își pune bogăția la dispoziția creativității copiiilor. Însă nu doar ei sunt implicați în Festivalul Toamnei. Familiile elevilor urmăresc cu mult interes fiecare creație și își propun ca, la următoarea ediție, să creeze ceva nemaipomenit.

Profesorii școlii au organizat ateliere de scupturi în legume și fructe, unde au fost invitați specialiști care le-au deschis copiilor noi orizonturi și i-au învățat noi proceduri. Astfel, deși festivalul se derulează de 20 de ani, copiii nu au copiat lucrări, ci au prezentat mereu altele noi, mai complexe. Lucrările create din legume și fructe au fost expuse în curte, lângă intrarea în școală, unde au fost admirate de copii, părinți și trecători.

Carnavalul Toamnei a culminat, ieri, cu un moment inedit. Copiii claselor pregătitoare ale școlii au fost costumați în legume și fructe (vinete, morcovi, frunze, struguri, dovlecei, gogoșari, căpșuni etc.) și au elogiat minunatul anotimp prin cântec, poezie și dans. La fel ca în fiecare ediție, Zâna Toamnei a predat coșul bogăției următoarei zâne, urându-i totodată un an mai bun și mai rodnic.

În acest an, noua Zână a Toamnei a fost Mara Mihuța, elevă în clasa pregătitoare a prof. Simona Vancea.

Bucuria participării, entuziasmul celor prezenți, implicarea părinților, a organizațiilor neguvernamentale, a altor unități școlare, a comunității locale, a primăriei și a Inspectoratului Școlar Județean Bihor, fac ca proiectul să devină tot mai amplu, mai cunoscut și mai apreciat. În acest fel, scopul nobil pe care și l-a propus a fost atins.