Paşcu Balaci, felicitat de Maia Morgenstern

Teatrul Evreiesc de Stat a anunţat rezultatele primei ediții a Concursului Național de Dramaturgie Contemporană Evreiască, desfășurat în cadrul programului de teatru pentru dreptate socială „Ticun Olam”. Concursul, care se va desfășura anual, își propune descoperirea, dezvoltarea și punerea în scenă a unor piese de teatru care pornesc de la biografiile diverselor personalități evreiești din istoria, societatea și cultura română.

La concurs au fost trimise texte diverse, atât piese care pornesc de la biografii și istorii ale unor personalități cunoscute, cât și piese care vorbesc despre povești de familie sau experiențe personale din comunitatea evreiască. Criteriile după care se va alege textul câştigător au fost anunțate încă de la lansarea concursului: se bazează pe cercetare/documentare riguroasă și consistentă, acordă importanță aspectelor sociale și politice ale biografiilor dramatizate, și au un concept dramaturgic coerent și potențial teatral.

Juriul – din care au făcut parte Maia Morgenstern (actriță și manager al Teatrului Evreiesc de Stat), David Schwartz (regizor) și Andreea Vălean (regizor și dramaturg) – a desemnat trei texte câștigătoare: „Eva Heyman, o Anne Frank a Transilvaniei” de Pașcu Balaci, „În căutarea lui Janco” de Daniela Mișcov, „Voce și văl” de Elena Sașa Rotaru.

Scriitorul bihorean Paşcu Balaci şi-a lansat anul trecut cartea „Călăilor, vreau să trăiesc – În memoriam Eva Heyman”. Eva Heyman, o Anne Frank a Transilvaniei, este un text documentar care dramatizează jurnalul Evei Heyman, adolescentă din Oradea, deportată și ucisă la Auschwitz, în 1944, de către administrația ungară, care a scris despre situația și condițiile de viață ale evreilor orădeni în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. „Am scris această piesă pentru a comemora această fetiţă de numai 13 ani din Oradea, care a pierit în lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. Am citit acest jurnal cu foarte mult interes şi am văzut legătura dintre acest jurnal şi o posibilă piesă de teatru prin intermediul aparatului de fotografiat, întrucât ea doreşte să devină fotoreporter şi mare ziaristă. Şi atunci, acest fir roşu al piesei este chiar legătura ei cu aparatul de fotografiat”, spune autorul.

Spectacol-lectură

În 29 iunie, de la ora 19:00, la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti a avut loc un spectacol-lectură în cadrul căruia s-au citit fragmente din piesa „Eva Heyman sau Moartea celei mai tinere reporteriţe din lume”, scrisă de Paşcu Balaci. La eveniment, managerul Maia Morgenstern a promis public că va demara o producţie dramaturgică în toamna acestui an a acestei piese de teatru, care a fost foarte apreciată. Alături de scriitorul Paşcu Balaci au fost prezenţi în sală: soţia autorului, Antiţa Balaci, prof. univ dr. acad. Vidu Bidilean, originar din Beiuș, Gherman Florina – nepoata martirului av. dr. Ioan Ciordaș, dramaturgi din cadrul Cenaclului dramaturgilor al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, Carmen Popescu, cercetător chimist, originară din Beiuş, Aglaiţa Vălan, colegă de facultate a autorului, actori, regizori şi critici teatrali.

Se aşteaptă cu interes montarea din toamna acestui an a piesei şi prezentarea acestui spectacol şi la Oradea, locul de naştere al Evei Heyman, şi unde o statuie din Parcul Bălcescu aminteşte despre cutremurătorul ei martiraj. „De cum am intrat în lagăr, numele meu frumos EVA HEYMAN a devenit un simplu număr… Am fost cu toate obligate să renunţăm la identitate, trecut, credinţă, demnitate… Condamnate la muncă de 12 până la 14 ore, condamnate la foame, frig, frică… condamnate la moarte… Biciul şi carcera… Dar apelurile, cât de îngrozitoare sunt! Apel în puterea dimineţii, înainte şi după schimb, apelul de seară, mereu apelurile de prezenţă… Uneori durează ore în şir, timp în care multe deţinute leşină sau chiar mor din cauza epuizării fizice şi psihice… Chiar şi morţii trebuie să fie prezenți la aceste apeluri… Dar cele mai îngrozitoare sunt selecţiile… La o selecţie ţi se hotărăşte soarta… Poţi să fii exterminat imediat, sau poţi să mai trăieşti…” (fragment din piesă).

„Regina Maria şi martirii”

În Anul Centenarului Marii Uniri, piesele autorilor contemporani ar trebui să se regăsească în repertoriul teatrelor din ţară. Cu o activitate literară bogată, poet, eseist, romancier, dramaturg, Pașcu Balaci, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a avut numeroase piese puse în scenă la mai multe teatre din ţară. Paşcu Balaci este, de altfel, şi inițiatorul cenaclului literar „Barbu Ștefănescu Delavrancea“.

Ultima piesă scrisă de acesta se intitulează „Regina Maria şi martirii”. Este vorba despre anul 1918 în Bihor, unde, la sfârşitul Primului Război Mondial, entuziasmul românilor privind unirea cu frații de peste Carpați era strivit de forțele bolșevice ale comunistului maghiar Bela Kuhn, care controlau Bihorul la sfârşitul acelui an. Martirii sunt doi avocați din Beiuș, Nicolae Bolcaş şi Ioan Ciordaş. La 1 Decembrie 1918, avocații Nicolae Bolcaş (1882 – 1919) şi Ioan Ciordaş (1877 – 1919) au fost delegați ai românilor din zona Beiușului la Marea Adunare Națională de la Albă Iulia, semnătura lor apărând pe actul de naștere al României Mari. Cei doi au fost arestați de către trupele maghiare în dimineața zilei de 4 aprilie 1919 și încarcerați, pe motiv că luptaseră pentru unirea Ardealului cu România. Au fost asasinați în mod bestial în localitatea Lunca. În aceeași primăvară a anului 1919, pe lângă multe alte atrocități, o companie de soldați maghiari a dat foc caselor din satul Sighiștel și a ucis 14 români prin împușcare. Sacrificiul lor a fost definitoriu pentru trasarea granițelor după război.

La începutul anului, fostul manager al Teatrului „Regina Maria” anunţa că în acest an va fi pusă în scenă piesa scriitorului Paşcu Balaci, „Regina Maria şi martirii”. Intenţia de atunci era de a realiza un spectacol pe două planuri: unul dramatic, cu actorii care joacă această piesă, şi unul documentar, în care să fie proiectate imagini din vremea respectivă. Pentru realizarea spectacolului fuseseră deja contactaţi doi regizori, fraţii Cornel şi Andrei Mihalache.