Pășește în universul „Tabu” unde adevărata frumusețe izvorăște din sublim și simplitate!

Beauty Studio „Tabu” a fost inaugurat la începutul lunii Martie, în prezența a numeroase doamne, domnișoare și domni. Invitatii au avut parte de sesiuni de înfrumusețare demonstrative, pentru a observa utilitatea și eficacitatea aparaturii folosite. Totodată, reprezentanții Tabu” le-au stat la dispoziție pentru a le răspunde la întrebări și curiozități cu privire la tratamentele efectuate.

Beauty Studio „Tabu” oferă reprezentantelor sexului frumos, și nu numai, o gamă variată de servicii de calitate superioară.

Echipa „Tabu” vă stă la dispoziție cu echipamente de ultimă generație (BTL EXILITE, BTL EXILIS ELITE și BTL X-WAVE). Aceste echipamente folosesc tehnologii noninvazive in domeniul estetici, dovedite clinic în saloane și clinici din SUA, fiind sisteme aprobate US FDA (United States Food and Drug Administration), susținute de asemenea de către medicii din întreaga lume ca fiind tehnologii sigure și eficiente în domeniul esteticii.

Tehnologia inovatoare marca BTL, este câștigătoarea numeroaselor concursuri internaționale organizate în domeniul esteticii medicale, câștigând locul 1 la următoarele concursuri: Anti-Aging & Beauty Trophy Winner (2017 – 2018), Anti-Aging & Beauty Trophy Winner (2016 – 2017), Aesthetic Industry Awards Winner (2016 – 2017), Aesthetic Awards Winner (2014), MyFaceMyBody Awards Winner (2014).

În cadrul studioului „Tabu” puteți beneficia de tratamente personalizate, extrem de precise, lipsite în totalitate de durere, cu efecte comparabile cu cele obținute în urma intervențiilor chirurgicale.

Echipamentul BTL EXILIS ELITE este primul şi singurul echipament care combină simultan radiofrecvența cu ultrasunetele pentru a remodela corpul şi reîntineri pielea. Este ideal pentru cei care caută un lifting corporal și facial fără intervenții chirurgicale, ace, disconfort sau perioade de recuperare.

Echipamentul BTL X-Wave™ utilizează energia undelor acustice pentru a obține cele mai bune rezultate în reducerea non-invazivă a celulitei și îmbunătățirea aspectului pielii.

DRENAJUL LIMFATIC inclus în planurile de tratament personalizate, îmbunătățește circulația sângelui și buna functionare a sistemului limfatic, ajutând la reducea retenției de apă, cât și la reducerea celulitei.

Echipamentul BTL EXILITE™ este cel mai puternic sistem de lumină intens pulsată ce oferă o soluție complexă pentru epilarea definitivă cât şi pentru cele mai comune patologii dermatologice. Echipamentul poate acoperi o gama larga de afectiuni estetice, cum ar fi: leziunile pigmentare solare si de batranete, reducerea acneei, leziunile vasculare si fotorejuvenare. De asemenea este un echipamente foarte eficient pentru epilarea definitiva, chiar si pentru pielea de culoare.

„Tabu reprezintă un concept modern demn de o ambianță intimă, iniţiat din dorinţa pentru armonie şi estetic, care a făgăduit să devină un punct de referinţă în domeniul înfrumuseţării şi remodelării faciale & corporale din Oradea, prin virtutea muncii depuse și grija faţă de nevoile şi aşteptările celor care ne trec pragul. Noi vă sprijinim prin metodele noastre inovatoare să vă atingeți propriile obiective, în ceea ce privește redescoperirea și menținerea propriei frumuseți”, transmit reprezentanții Beauty Studio „Tabu”.

Clienții care apelează la serviciile „Tabu” vor avea parte intotdeauna de oferte speciale. Pentru mai multe detalii cu privire la ofertele pe care Beauty Studio „Tabu” le pune la dispoziția publicului, vizitați pagina oficială de Facebook (@tabu.studio.oradea) sau contactați telefonic reprezentanții studioului la nr. 0770 839 034.