Pasiunea pentru mașini vechi nu are limită de vârstă

De la an la an, numărul bihorenilor care au ca hobby mașinile de epocă este tot mai mare. Acest lucru a fost evidențiat și prin numărul de participanți la Retroparada Toamnei 2019, care a adunat în parcarea de la Lotus Retail Park peste 50 de mașini de epocă.

Vârsta pasionaților pentru mașini vechi este variată. Rencsik Ana are doar 17 ani și moștenește pasiunea pentru mașini vechi de la tatăl său, Rencsik Otto. Ana de abia așteaptă să-și ia permisul de conducere pentru a conduce autoturismul Triumph Spitfire din 1976.

„Iubesc mașinile de când mă știu. Am început cu Trabant. Am continuat cu Moskvich, Wartburg, BMW și am ajuns la Mercedesul acesta din 1981. De fapt am două. Merg foarte bine, nu consumă mult și piesele sunt ieftine”, a precizat Sándor Baczoni, un orăden de 80 de ani, dar care nu arată vârsta pe care o are și care conduce mașini în continuare.

Un alt pasionat de mașinile vechi este Adrian Farcaș. La Retroparada Toamnei a venit cu un Ford Mustang din 1967, pe care vrea s-o restaureze. „Mașina a fost adusă din Statele Unite, din New Jersey. Este deosebită pentru că are bancheta în față în loc de scaune și schimbător de viteze manual nu automat, ceea ce este o raritate pe un Ford Mustang. Are, inclusiv, decapotarea automată.

O chestie inovativă pentru 1967. Caroseria este zincată în întregime și urmează să fie supusă restaurării”, ne-a explicat Adrian Farcaș. În cadrul evenimentului au putut admirate mai multe autoturisme din marca Volkswagen Bentley. Una dintre acestea era din 1962 și era sosită din Baia Mare. Proprietarul ei, Iosif Mica, i-o transmite fiicei lui, din Oradea.

Un alt autoturism, tot Volkswagen Bentley, din 1974 îi aparține lui Koszta Ervin, cunoscut pasionat de mașini de epocă. Ervin mai avea la expoziție Dacia Centenar și o Dacia din 1979 cu design de Renault Gordini.

Mașini rusești

La Retroparada Toamnei 2019 au putut fi admirate și robustele mașini rusești Volga și Gaz Molotov. Doru Curelea a lucrat o viață în domeniul transporurilor. Ajuns la pensie, a rămas cu microbul mașinilor vechi, cu șurubăreala.

Acum se ocupă cu retaurarea mașinilor de epocă. Una dintre acestea este Volga Gaz M 21 din 1968, cu motor de 2.500 cmc, cu care a participat la Retroparada Toamnei. „Am cumpărat-o de la un orădean care a câștigat-o la Loz în plic cu 3 lei. Era parcată sub un pom în grădină. O grămadă de fier ruginit. Trei ani am lucrat la restaurarea ei, că nu se prea găsesc piese. A trebuit să fac comandă la Moscova și sunt foarte scumpe”, ne-a relatat Doru Curelea.

Cosma Geza din Biharea și-a petrecut o viață întreagă șofer pe camion și nu a putut renunța la prima dragoste. La eveniment a participat cu un camion Gaz Molotov din 1961. „A aparținut CAP Mădăras. Am cumpărat-o și m-am folosit de ea la transport. Pe o astfel de mașină am lucrat în 1969 la CAP Biharea, când am terminat școala de șoferi și m-am îndrăgostit de ea”, ne-a spus Cozma Geza.

La Retroparada Toamnei 2019 au mai participat mașini din mărcile: Oltcit, Aro, Fiat, BMW, etc. După întâlnirea din parcarea Lotus Retail Park, mașinile au traversat orașul spre Paleu, unde pe malul lacului, șoferii au servit o gustare.