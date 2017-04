Patru filme noi la cinematografele din Oradea: Power Rangers, Get out, Rabbit School și The Boss Baby

Power Rangers, din aprilie 5 aprilie

Producţia Lionsgate „Power Rangers” urmăreşte aventura a cinci adolescenţi aparent obişnuiţi care devin peste noapte eroi excepţionali şi trebuie să-şi salveze orăşelul natal şi întreaga planetă de sub ameninţarea unei forţe extraterestre. Destinul i-a ales, iar ei sunt singurii care pot înfrunta pericolul. Totuşi, ca să reuşească trebuie mai întâi să-şi depăşească problemele din viaţa de zi cu zi şi, înainte de a fi prea târziu, să-si unească forţele pentru a deveni cu adevarat echipa Power Rangers.

Seria care a cucerit o generaţie întreagă ajunge pe marile ecrane din 7 aprilie într-o ecranizare de proporţii, realizată de producătorii Haim Saban, Brian Casentini, Wyck Godfrey şi Marty Bowen. Un film distribuit de Freeman Entertainment, „Power Rangers” va fi disponibil în format 2D și 4DX.

Get out, din 5 aprilie

Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) și iubita sa, Rose (Allison Williams, Girls), au ajuns în relația lor la etapa în care acesta urmează să cunoască părinții fetei, pe Missy (Catherine Keener, Captain Phillips) și Dean (Bradley Whitford, The Cabin in the Woods).

La început, Chris crede că amabilitatea exagerată a părinților fetei este doar emoție provocată de eforturile acestora de a se obișnui cu idea că aceasta e într-o relație interrasială, dar, pe măsură ce trece timpul, o serie de descoperiri bizare și din ce în ce mai tulburătoare îi dezvăluie un adevăr atât de cumplit cum nu și-ar fi putut imagina vreodată.

În acest thriller captivant îi vom mai vedea pe Caleb Landry Jones (X-Men series), Stephen Root (No Country for Old Men), Milton (The Carmichael Show), Betty Gabriel (The Purge: Election Year), Marcus Henderson (Pete’s Dragon) și Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton).

Fugi! are scenariul și regia semnate de Jordan Peele (membru al duo-ului de comedieni Key and Peele), și este produs de Jason Blum, de la compania de producție Blumhouse, și de Sean McKittrick (Donnie Darko, Bad Words), Edward H. Hamm Jr. (Bad Words) și Jordan Peele.

Rabbit School – 3D – dublat, din 7 aprilie

Max, un iepure de oraș ajunge din întâmplare într-o școală de modă veche, de unde nu poate pleca până nu deprinde arta unui adevărat iepure de Paște. Programul de pregătire este destul de sever, dar are norocul de a o avea alături pe Emmy, iar lupta cu vulpile viclene nu face decât să-i testeze curajul şi încrederea în prieteni.

The Boss Baby – 3D – dublat, din 8 aprilie

Un copil în costum și cu servietă face echipă cu fratele lui mai mare de 7 ani pentru a opri complotul mișelesc al directorului general al Puppy Co.

