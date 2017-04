Patru pe două locuri – în PNL Bihor

Până miercuri, Ilie Bolojan este preşedinte desemnat al filialei PNL Bihor, iar deputatul Gavrilă Ghilea este prim-vicepreşedinte coordonator. Miercuri, de la ora 17:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor vor avea loc alegerile judeţene din PNL, primele după 2010. Bolojan apare ca favorit cert în faţa Luciei Varga pentru funcţia de preşedinte al filialei PNL Bihor. „E foarte bine că doamna Varga candidează. Există o competiţie, ceea ce e bine pentru partid. Se pare că la alte partide, unde se candidează singur pe un loc, această competiţie lipseşte”, ne-a declarat Ionel Avrigeanu, preşedintele comisiei de organizare a alegerilor din PNL Bihor. Din cauza statutului său de organizator, Avrigeanu nu candidează pentru o funcţie în Biroul Permanent Judeţean (BPJ). În schimb, ar putea deveni ulterior secretar general sau secretar general adjunct al filialei. Secretarul general va fi desemnat ulterior alegerilor, urmând să fie un om dorit de preşedintele filialei.

O luptă dură se anunţă pentru cele două funcţii de prim-vicepreşedinte. Aici s-a înscris deputatul Gavrilă Ghilea, venit în PNL din postura de preşedinte al PDL Bihor, după ce fusese prefect al judeţului, până în 2012. Alt candidat este fostul secretar general al filialei, Călin Puia, longevivul director general al Protecţia Copilului – DGASPC Bihor – stufoasa şi dificila structură din subordinea Consiliului Judeţean Bihor, cu finanţare şi de la Ministerul Muncii.

Managerul Spitalului Clinic Judeţean Oradea, dr. Gheorghe Carp, candidează, la rându-i, pentru această poziţie politică de „prim-vice” în fruntea liberalilor bihoreni. Dr. Carp fusese viceprimar de Oradea în primul mandat al lui Ilie Bolojan, după care s-a întors la vocaţia sa, de administrator în Sănătate. În fine, pentru poziţia de „prim-vice” luptă şi Ioan Şora, longevivul primar de Pomezeu, cu o multitudine de mandate la activ şi cu relaţii bune în rândul colegilor săi de partid. Aşadar, trei orădeni şi un primar rural pe două locuri.

Ghilea şi Carp fac parte din echipa lui Ilie Bolojan, ambii având susţinerea organizaţiei PNL de Oradea. Ghilea face echipă cu Bolojan la conducerea PNL Bihor încă de la fuziunea PNL-PDL. Carp lucrează cu Bolojan în administraţia locală din 2008, cei doi susţinându-se reciproc, în mod constant. Liberal vechi, Călin Puia are o relaţie rece cu actuala conducere UDMR-PSD-ALDE de la Consiliul Judeţean. Directorul DGASPC Bihor, fost secretar general al PNL Bihor, vrea să-şi măsoare acum lipiciul pe care îl are în rândul colegilor săi de partid. „Consider că am o experienţă organizatorică destul de mare pentru a candida la această funcţie”, declară Puia, care susţine că are parte de susţinere de peste tot, din judeţ. De altfel, Puia şi-a dorit şi în 2016 un loc eligibil pentru Parlament, din partea PNL. Însă, deşi subliniază că şi atunci a avut parte de o susţinere consistentă din partea colegilor săi, Puia nu s-a bucurat şi de susţinerea lui Ilie Bolojan. Astfel, a rămas la DGASPC.

Niciunul dintre cei patru candidaţi nu se arată surprins de candidaturile contracandidaţilor, afirmând că această concurenţă este una normală. Declaraţiile diplomatice sunt la modă: „PNL este un partid unde libertatea de exprimare este mai accentuată decât oriunde”, afirmă Gavrilă Ghilea, care crede că provenienţa din rândurile fostului PDL nu ar trebui să constituie un handicap în tentativa sa de a-şi confirma prin vot poziţia în conducerea de top a PNL Bihor. „Am încredere că oamenii vor gândi lucrurile destul de bine, ca să aleagă varianta mai bună”, susţine Ghilea.

În cazul în care vor fi aleşi prim-vicepreşedinţi, dr. Carp şi Călin Puia vor avea la dispoziţie treizeci de zile să îşi rezolve incompatibilităţile între funcţia politică şi cea administrativă.

Oamenii zonelor

După preşedinte şi cei doi „prim-vice”, din Biroul Permanent Judeţean (BPJ) al PNL Bihor mai fac parte opt vicepreşedinţi şi 15 membri. La vicepreşedinţi nu există concurenţă. Aici, candidează viceprimarul de Oradea, Florin Birta – preşedinte PNL Oradea, directorul ADP Oradea, Liviu Andrica, consilierii judeţeni Călin Gal, Janos Kiss şi Sebastian Lascu, primarul de Sântandrei, Ioan Mărcuş, primarul de Cociuba, Mihai Sferle, şi primarul de Aleşd, Ioan Todoca.

Parlamentarii fac parte din oficiu din BPJ, acest statut aplicându-li-se senatorului Cornel Popa şi deputaţilor Gavrilă Ghilea, Florica Cherecheş şi Ioan Cupşa.

Preşedintele comisiei de organizare a alegerilor, consilierul judeţean Ionel Avrigeanu, subliniază că lipsa de concurenţă pentru funcţiile de vicepreşedinţi este generată de faptul că aceşti candidaţi sunt reprezentativi pentru zonele judeţului. „Zonele şi-au desemnat nişte oameni care să-i reprezinte. Au fost nişte desemnări de zonă”, susţine Avrigeanu. Astfel, Birta, Andrica şi Lascu vor reprezenta Oradea în BPJ, Gal va reprezenta zona Marghita, Valea lui Mihai, Săcueni, Kiss – zona Beiuş, Ştei, Mărcuş – Zona Metropolitană Oradea, Sferle – zona Salonta, Tinca, iar Todoca – zona Aleşd.

Alte 15 persoane sunt membre în BPJ. Până ieri, 16 liberali îşi depuseseră candidatura pentru statutul de membru: primarul de Ştei Iulian Balaj, consilierii judeţeni Dan Nicolae Bodea, Ioan Câmpan, Dacian Foncea, Constantin Neniu, Teodor Suciu şi Mihai Toderici, primarul de Aştileu, Lazăr Ionuţ, primarul de Beiuş, Petru Mlendea, primarul de Hidişel, Adrian Petroi, primarul de Vaşcău, Florin Porge, viceprimarul de Auşeu, Ancuţa Şchiop, primarul de Căbeşti, Silviu Toda, fostul şef judeţean de la Tineret şi Sport, Sorin Buhaş, medicul Carmen Pantiş şi fostul arbitru Iulius Timar.