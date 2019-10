Patru străzi pietruite din Oradea urmează a fi asfaltate

Strada Pionierilor are o lungime de 258 metri, iar valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate, este de 850 mii de lei, iar termenul de execuție este de trei luni.

În ceea ce privește strada Aviatorilor, va fi modernizat tronsonul dintre strada Nicolae Bolcaș și strada Aviatorilor, pe o porțiune de 85 de metri. Valoarea estimată a lucrării este de 240 mii de lei, iar termenul de finalizare va fi de o lună.

„După derularea procedurilor de achiziție, până la începutul verii anului viitor, aceste străzi vor fi modernizate total, atât din punctul de vedere al asfaltului, al iluminatului public, al sistemului de canalizare”, a menționat Florin Birta.

Scoasă din pachet

Primăria are în plan asfaltarea unui pachet compact de străzi din Cartierul Veteranilor, într-un viitor mai îndepărtat. Cu prioritate va moderniza, însă, strada Coriolan Pop, care mărginește viitorul coridor verde al Cartierului Veteranilor. Pentru acest spațiu verde, s-a obținut o finanțare europeană pentru un parc de aproximativ 0,8 ha, care are deja semnat contractul de execuție și unde, în cel mai scurt timp, vor începe lucrările de amenjare.

„Era anormal să amenajăm acel coridor verde în Cartierul Veteranilor, iar în jurul unui parc frumos să avem o stradă nemodernizată. Așadar, am scos strada Coriolan Pop din calupul de șase străzi care sunt în cartierul Veteranilor și am pregătit acum documentația pentru a fi amenajată. Strada are o lungime de 685 de metri, cu o valoare de investiție de aproximativ 1.900.000 de lei, cu termen de finalizare de patru luni. Până anul viitor, în vară, atât coridorul verde Veteranilor cât și strada care mărginește viitorul parc vor fi amenajate și vor putea fi folosite de către cetățeni în condiții normale”, a menționat viceprimarul.

Cu aceeași ocazie, s-a luat în discuție și studiul de fezabilitate pentru strada Luceafărului din cartierul Dimitrie Cantemir, o cale de acces nemodernizată, cu lungimea de 80 metri. Valoare de investiție e estimată la 180 mii de lei, cu o lună termen de execuție.