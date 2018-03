Patru zile dedicate frumuseţii

Tânăra Antonia Lestyan a fost invitată, zilele trecute, la Bucureşti, pe scena Cosmobeauty 2018, unde a susţinut un seminar despre frumuseţe, în cadrul căruia a încercat să împărtăşească lumii convingerea că machiajul este o artă. Artista a împărţit aceeaşi scenă cu artişti de la care a învăţat odinioară arta machiajului.

„Noi avem datoria de a crea, de a ne pune ideile în aplicare într-un mod cât mai original pentru ca, în final, să putem spune da, suntem artişti”, este crezul Antoniei.

De aici, Antonia a creat „The Game of Textures – from cream to ART”, seminarul care a adus în faţa publicului o bucăţică din lumea şi pasiunea sa – plină de culoare şi textură.

„Sunt fericită pentru că la nici 16 ani, am pornit într-o lume în care nu credeam că voi reuși să cresc, dar am învățat în timp să lupt pentru visurile mele, pentru principiile mele și, cel mai important, pentru arta mea. Sunt fericită pentru că am putut să depășesc toate obstacolele sau prejudecățile care s-au așezat în calea mea de-a lungul anilor, însă m-au făcut să îmi dau seama că iubesc atât de mult meseria de make-up artist, încât nimic nu mă poate opri să ajung acolo unde îmi doresc, adică să creez din tot sufletul. Nu mi-am propus niciodată un anumit target și tocmai de aceea sunt și mai fericită pentru fiecare realizare pe care o am, pentru fiecare pas mic care contribuie la conturarea identității mele ca artist.

Acum câteva luni, mai exact în octombrie, am ținut primul meu seminar pe scenă, în cadrul Beauty Focus Oradea, iar experiența a fost, într-un cuvânt: magică. Nu vă pot descrie senzația pe care am avut-o atunci când am început să vorbesc în fața publicului, când mi-am înfrânt toate emoțiile și mi-am lăsat ideile să prindă viață, când am dat mai departe ceva din mine și din pasiunea mea”, a mărturist participanta la cel ami aşteptat eveniment de beauty al primăverii.

Sfaturi şi trucuri

Pentru Antonia, Cosmobeauty a însemnat o oportunitate în plus pentru a testa şi achiziţiona cele mai noi produse de beauty de la expozanţii prezenţi, dar şi un prilej de a întâlni oameni cărora să le ofere sfaturi şi trucuri pentru a înţelege că machiajul vine în ajutorul fiecăreia dintre noi, scoțându-ne trăsăturile în evidență.

„A fost o experiență care pe mine, nu doar ca artist, ci și ca om, m-a maturizat și mi-a dat încredere că pot să îmi împărtășesc cunoștințele și pasiunea pentru machiaj oriunde aș fi. Arta este un limbaj universal. Profit de această cale pentru a mulţumi din suflet pentru toată această experiență, pentru cei care au crezut și cred în mine și datorită cărora am ajuns în acest punct al carierei mele, pentru prieteniile noi pe care am avut ocazia să le leg în aceste zile, pentru gândurile care mă ajută să îmi perfecționez munca și tehnica, pentru faptul că am ocazia să văd locuri noi, să cunosc oameni dragi. Mulțumesc pentru încă un vis împlinit! Mulțumesc, Cosmobeauty”, a încheiat Antonia Lestyan.