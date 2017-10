Pe muzica lui s-au înfiripat iubirile anilor ’80. Acum mixează pentru îngeri

Ziaristul şi DJ-ul Lucian Cremeneanu a învăţat tainele meseriei de la Jimmy-Lazăr Ciupa. „Discoteca ţinută la Consiliul Popular era, pe vremea aceea, singura modalitate de entertainment din oraş. Pe timp de iarnă, dansul se ţinea în holul Consiliului. Încăperea rece şi seacă în timpul zilei, obişnuită cu activişti de partid şi funcţionari plictisiţi, se transforma seara într-un club cu lumini colorate şi muzică pe care nu o auzeai la radio. Vara, locul de dans se muta în curtea din spate a Primăriei, un dreptunghi de beton mărginit de balustrade de ciment, dominat de un tei maiestuos ca un stejar.

În perioada în care teiul înflorea, mireasma transforma locul într-o bucată de paradis. Toată suflarea tinerească din oraş era acolo. După ce, în timpul zilei, eram obligaţi să coabităm cu generaţii neînţelese care nu ne înţelegeau, în serile de discotecă eram doar noi de noi. Dacă lipseai într-o seară însemna că erai fie plecat din oraş, fie bolnav la pat”, îşi amintea Lulu Cremeneanu la pensionarea celui care îi făcea fericiţi pe tinerii Beiuşului anilor ’80 şi nu numai.

„Din păcate, acum vorbim la timpul trecut de Jimmy-Lazăr Ciupa. A trecut la cele veșnice, probabil scuzați spiritul de glumă, ca DJ în discoteca de sus…

Câte amintiri, câte pățanii, câți oameni au tot felul de crâmpeie de amintiri, câte prietenii s-au legat la singura posibilitate de distracție din prăfuitul Beiuș de altădată… Am început, timid, să sparg bariera prin ’82, apoi am rămas client fidel până după anii ’90, când Disco Jimmy a trecut în uitare.

Cine mai știe de vremurile în care leșinam după muzică occidentală și măcar la început trebuia să ascultăm Angela Similea, după directivele de partid și de stat? Dar Jimmy era altfel: incontestabil trăia prin și pentru muzică, așa cum putea el, cu Majak-urile și stațiile artizanale, cu mixere cum or fi fost ele, fără tehnică, dar cu muzică… Ei, am zis de prietenii, dar să nu uităm de iubiri… efemere sau durabile, care unde altundeva puteau începe decât la discoteca lui Jimmy?!

Unde era permis să iei mai strâns o fetișcană la un slow (care se chemau atunci, impropriu, «bluesuri»…) și așteptam cu nerăbdare… fetele invită!!! Ei, Jimmy, te-ai pensionat, dar nu te-ai bucurat de pensie! Au rămas de la tine, despre tine, amintirile celor care au fost tineri mai ales în anii ’80, un fel de «#rezist atunci prin muzică». Duminică, apoi joi și duminică. A fost odată o discotecă care ne-a marcat într-un fel sau altul momentele tinereții beiușene. N-o mai lungesc, că aș putea scrie o carte.

Odihnă lină, Jimmy! Ne-ai făcut, cândva, fericiți. Cu regrete, mulțumim acum, la despărțire! Too old to rock’n’roll, too young to die!”, scrie Zoltan Kovacs, un alt beiuşean căruia Jimmy i-a influenţat viaţa.