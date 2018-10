Pe podium la Cluj-Napoca

Dansul – acest sport unic care îmbină armonios arta și performanța, înalță sufletul și clădește corpul – aduce, de la an la an, orașului nostru rezultate de excepție. Astfel de rezultate aduc și elevii antrenorilor Florin Culda și Oana Veszi. Cei doi sunt sufletul Clubului „Exclusive Dance” Oradea. Prin dragostea și dedicarea lor pentru acest sport, ei reușesc, în fiecare an, să ne reprezinte orașul la cel mai înalt nivel.

Cinci medalii de aur, două medalii de argint, una de bronz și încă două clasări în finale. Acestea sunt rezultatele obținute de echipa Clubului „Exclusive Dance” la Campionatul Național de Dans Sportiv desfășurat la Cluj-Napoca. Orădenii au oferit un spectacol plin de frumusețe și de culoare.

„Suntem bucuroși că elevii noștri au ieșit pe locul I pe țară la medalii. De asemenea, suntem mândri că, în ultimii cinci ani, am ieșit de patru ori pe locul I la nivel național”, a spus Florin Culda. Elevii săi de pregătesc pentru ediția a XIV-a a concursului național „Cupa Vâlcea”.