Pensiunile şi hotelurile pentru animale, neîncăpătoare

În această perioadă, nu doar hotelurile din stațiunile montane şi cele de pe litoral sunt pline, ci și cele pentru animalele de companie. Aici ajung patrupedele ale căror stăpâni pleacă de acasă în vacanţă și vor să se asigure că nu rămân nesupravegheate în tot acest timp. Cei care vor ca patrupedele lor să aibă parte de un regim de cazare VIP trebuie să plătească chiar şi 100 de lei pe zi.

În Bihor există mai multe astfel de pensiuni şi hoteluri pentru animale de companie. Pentru a găsi însă un loc liber, este indicat să se facă rezervare din timp, deoarece locurile se ocupă rapid.

Lux

Un astfel de hotel este la Bălaia. Aici, Bianca şi Luigi au construit construit primul hotel de lux dedicat câinilor și pisicilor din Bihor. Amenajat pe un vârf de deal din satul Bălaia, hotelul are opt camere, fiecare dotată cu televizor, canapea, culcuș, sistem video de supraveghere și jucării, astfel încât animăluțele să se simtă ca acasă, sau poate chiar mai bine.

Camerele sunt spațioase, iar terenul are 3.000 de metri pătraţi. Pentru o noapte de cazare, stăpânul animăluțului va plăti între 50-80 lei, dar costurile pot crește dacă există cerințe speciale. În fiecare încăpere, va fi cazat un singur câine sau o singură pisică, iar stăpânii vor putea să-i urmărească în timp real, deoarece hotelul este dotat cu un sistem de supraveghere, la care se oferă acces contra cost, adică 10 lei. Cățeii vor fi îngrijiți de Bianca și Luigi, care îi vor hrăni la orele indicate de stăpân.

„Am decis să deschidem un astfel de amplasament, pornind de la nevoia noastră. Am dorit să mergem în vacanţă, dar nu aveam ce face cu câinele nostru, Happy. Ne-am gândit că în aceeaşi situaţie se află şi alţi stăpâni de câini şi pisici, aşa că am înființat acest hotel pentru animale”, ne-a povestit Bianca.

Vacanţa noastră, stresul patrupedelor

Specialiştii spun că există riscul ca patrupedul să intre în depresie din cauza lipsei stăpânilor, sau să nu fie bine îngrijit. De aceea, în cazul în care stăpânii nu au posibilitatea să își ia cu ei în vacanţă animalele de companie, ei au la dispoziție pensiunile pentru animale. Proprietarii de patrupede spun că la pensiune li se pare mai sigur decât la rude sau la prieteni.

„De regulă, luăm căţelul cu noi în vacanţă, chiar şi atunci când mergem în străinătate. Din păcate, anul acesta nu îl vom putea lua cu noi. Am sunat la mai multe pensiuni şi hoteluri pentru animale şi am decis să-l lăsăm la o astfel de pensiune. Am văzut cum sunt îngrijiţi alţi câini acolo şi am convingerea că se va simţi bine.

Nu vreau să-l las la cunoştinţe şi vecini, deoarece un câine este o responsabilitate destul de mare”, spune Corina din Oradea, stăpâna unei cățelușe din rasa Shih Tzu.