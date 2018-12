Pentru Anul care vine

Forțați de jena din propriile buzunare, prea mulți români continuă să trăiască de la un salariu la altul, căutând ca gest reflex chilipiruri și punând pe plan secund calitatea. În acest context, orădenii au acum la dispoziție încă un centru comercial, Prima Shops – Lotus Retail, în zona fostelor fabrici Sinteza și Înfrățirea. Istoria se repetă, așadar… Și Lotus Center ființează azi pe locul fostei fabrici de bere a Oradiei.

În 2018, în Oradea a apărut un nou pod – Podul Centenarului – iar drumul expres a fost, în sfârșit, finalizat, ca să aibă azi o ieșire decentă, înspre Bulevardul Ștefan cel Mare. Au continuat dezvoltările imobiliare, inclusiv cele trei blocuri ANL, din Calea Aradului. Deoarece există temeri față de o ivire a unei noi crize, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu avântul imobiliar al Oradiei. Din ce în ce mai multe clădiri din Centrul Istoric au fost reabilitate, iar str. Vasile Alecsandri este azi motiv de mândrie locală. Totul sub impulsul permanent al Primăriei și, aspect deloc neglijabil, sub amenințarea permanentă creșterii fiscalității locale, una și așa tot mai vorace, de la un an la altul. Oradea a asistat, în 2018, și la un eveniment extrem de dramatic pentru peisajul său urban: incendiul ce a distrus Palatul Episcopal Greco-Catolic, o clădire emblematică pentru oraș.

Tot în 2018, pe final, a început șantierul pentru noua sală polivalentă, pe locul fostei Ocska, care s-a mutat peste drum de Centura orașului. Prilej de mare deranj în rândul orădenilor cărora li s-a pervertit, astfel, ritualul duminical.

Pentru 2019, mi-aș dori să vedem un șantier pornit de Selina – Trameco în mare vervă, la autostradă, între Borș și Biharia. Chiar dacă deocamdată sunt doar 5,35 kilometri semnați. Atât a fost în stare CNAIR să semnze cu câștigătorul licitației, anul acesta. Între timp, vecinii maghiari au ajuns cu autostrada la Berretyóújfalu, scurtând, astfel, accesul Oradiei la rețeaua europeană de autostrăzi. Acum, sunt doar 45 de kilometri între Oradea și autostradă, pe direcția Vest. De asemenea, ar fi de dorit ca noul drum de legătură între Oradea și Sântandrei să nu se mai termine brusc pe ulițele înguste și întortocheate ale comunei, ci să reprezinte o reală alternativă pentru o navetă civilizată, în ambele sensuri. Cât privește centurile de pe DN-uri, de la Aleșd, Beiuș-Ștei și Săcueni, deși Guvernul ne dă cu tifla, și acestea reprezintă o necesitate, nu un lux.

Tot un semn imperativ și nu prilej de zâmbete dinspre PSD Bihor cere și obiectivul electrificării căii ferate între Oradea și Cluj-Napoca. Ne plângem că trenul de Viena a venit spre noi doar cu vagoane românești și ungurești, austriecii ținându-și trenurile Railjet de mare viteză departe de România. Dar noi nu suntem în stare să le punem la dispoziție o infrastructură feroviară decentă.

Aștept ca în 2019 PNL și PSD să nu-și mai dea la gioale prin Primărie, pe la Consiliul Județean și prin Senatul Universității pe seama viitorului Universității din Oradea cea care, dacă nu este resuscitată de urgență cu proiecte concrete, riscă să compromită viitorul întregului județ, nu doar al municipiului.

Era să uit. Mai sper că Grădina Publică Ciuperca nu va fi reinaugurată cu fast abia în prag de alegeri locale, prin 2020, așa cum ne-a fost livrată „tura” trecută.