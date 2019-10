Pentru prima dată cetățenii pot alege pe cine vor alege la anul!

Am promis că vom fi transparenți și că vom arde punțile dintre politicieni și electorat. Pentru că politica nu este un privilegiu al unui club select, în care sunt primiți membrii pe criterii de cumetrie. Politica este acel domeniu al societății care afectează viețile noastre, ale tuturor, indiferent de vârstă profesie sau statut social. În 2016, USR a fost surpriza de necontestat a alegerilor parlamentare.

USR-ul a început cu o mână de oameni care nu au mai făcut politică. Am mers în Parlament și am schimbat regulile în spiritul transparenței. Consilierii generali ai USR se luptă cu sistemul și blochează sifonarea banului public. Și acest model ne propunem să-l replicăm și în Oradea, și în întreg județul Bihor. Vrem să deschidem ușile politicii, iar cetățenii să aibă un cuvânt greu de spus în tot ce înseamnă viața comunității.

Timp de doi ani de zile avem patru mari borne electorale de atins și de trecut. Prima a fost pe 26 mai, când la alegerile Europarlamentare Alianța USR-PLUS a obținut un scor extraordinar, plasându-ne pe locul trei al celor mai importante formațiuni politice ale României, la mică distanță de cele două partide istorice. Am câștigat încrederea cetățenilor, iar acest lucru este extrem de valoros și de im-portant pentru noi. Înseamnă că ce am promis, am făcut. Și așa vom continua.

Următoarea bonă electorală o reprezintă alegerile prezidențiale, unde candidatul Alianței USR-PLUS este Dan Barna, președintele USR. Este imaginea a ceea ce USR promovează: un om nou în politică. Un om care a reușit în cariera personală și acum vrea să ofere României ceea ce are el mai bun. Pentru că USR își dorește să modernizeze România, iar acest lucru se pateu realiza cu oameni competenți, valoroși, care pun interesul comunității mai presus de interesul personal. Acesta este spiritul USR la care aderă din ce în ce mai mulți români.

În 2020 vom avea de atins și de trecut alte două borne importante, cea a alegerilor locale și cea a alegerilor parlamentare. Pentru amândouă USR se pregătește din timp, pentru a oferi cetățenilor cea mai bună oferta electorală, candidați competenți, cu viziune, cu programe clare care să urmărească să atingă scopul major: modernizarea României.

În iunie 2020 vom avea alegeri locale, cu alegerea primarilor și președinților de consilii județene din primul tur. Acest lucru este important de știut de toți cetățenii cu drept de vot. Pentru că de votul lor depinde implementarea viziunilor și proiectelor necesare, importante pentru comunități, fie ele urbane sau rurale. Epoca aleșilor ajunși în funcție pe bază de cumetrii sau trocuri politice, fără competențe sau realizări personale trebuie să se încheie.

USR Bihor a demarat un proces amplu și transparent pentru desemnarea candidaților pentru Consiliul Județean și Consiliile Locale din toate localitățile unde avem filiale. Pe parcursul a două luni can-didații au datoria să se prezinte și să prezinte propria lor viziune despre cum se poate schimba și moderniza administrația locală. Să prezinte un proiect de candidat care să arate care sunt cele mai mari probleme din comunități și care sunt soluțiile pe care le propun.

Colegii noștri, care doresc să se implice activ la nivel de consilii locale și în consiliul județean, trebuie să fie integri, să fie profesioniști în domeniile lor, să demonstreze că se pot prezenta public în cadrul dezbaterilor pe care USR Bihor le organizează. Întregul proces de desemnare a candidaților este gâ-ndit și construit de asemenea manieră încât cei care vor fi aleși să ne reprezinte să poată face față dezbaterilor cu ceilalți candidați, de la alte partide, și mai ales, să demonstreze că pot să pună în practică ceea ce își propun.

Spunem că procesul este transparent pentru că am creat un site special dedicat acestuia (www.bihor.usr.ro).

În cadrul campaniei pentru prezidențiale că (10-27 octombrie), în care împreună îl promovăm și îl susținem pe Dan Barna în cursa pentru Cotroceni, candidații USR pentru consiliile locale vor fi prezenți în stradă, vor vorbi cu cetățenii, își vor prezenta programele și vor asculta sugestiile venite de la cei cărora le cer votul.

Tot în spiritul transparenței care caracterizează USR-ul, la finalul campaniei interne, pe 28 noiembrie 2019, USR Bihor organizează o dezbatere publică cu tema „Ce propun eu la CL/CJ?”. Bihorenii, indiferent de localitatea în care locuiesc, vor fi așteptați să voteze în cadrul unei consultări publice, candidații pe care îi propunem. Acest vot va fi important pentru noi, să avem o dimensiune a modului în care candidații au reușit să convingă. Pentru ei, va fi o un feedback necesar în construirea candi-daturii pentru alegerile din iunie 2020.

USR se ține de promisiuni. Facem o politică altfel și aducem politica mai aproape de cetățeni. Trans-parența este un principiu de la care nu abdicăm. Bihorenii sunt așteptați să se implice în procesul nostru de desemnare a candidaților pentru consiliile locale și pentru Consiliul Județean. Este im-portant să ne cunoaștem unii pe alții și împreună să schimbăm România, să modernizăm România, să fim fericiți în România!

Acest material a fost comandat de Partidul Uniunea Salvati Romania (parte a aliantei electorale Alianta USR PLUS) si realizat de operatorul economic SC Marketing Ideas SRL.

