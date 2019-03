Perchezitii la Victor Micula, pentru mitraliera AK 47

Arma, pusca de asalt creata in 1947 de Mihail Kalasnikov, este considerată una deosebit de periculoasă si a fost folosita in Razboiul din Vietnam. Azi, AK – 47 e uzitata in razboaiele de gherila si in armata. Exista doua tipuri de Pusca mitraliera Kalasnikov, cu pat rabatabil (folosita doar in unele domenii ale armatei) si cu pat de lemn – mai accesibila.

Fiind asadar o arma periculoasa, anchetatorii vor sa afle, prin perchezitii, daca baietii de bani gata, printre care si Victoras Micula, mai detin astfel de arme si modul in care au intrat in posesia lor.

Referitor la aceste perchezitii, Politia Bihor a transmis: “Se fac cercetari”.