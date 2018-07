Persoanele ce produc energie regenerabilă o pot vinde în reţea

Potrivit Asociaţei energiaTa, legea ce face posibilă injectare energiei din surse regenerabile a fost ieri promulgată de Președintele României și urmează să apară în Monitorul Oficial. În ultimele luni, proiectul de lege privind prosumatorii a fost dezbătut în Comisiile de Industrie și Mediu și aprobat în plenul camerei deputaților cu 279 de voturi pentru din 285.

Un pas înainte

Noua lege este un pas înainte extraordinar și din punct de vedere al procesului de autorizare. Până acum românii care aveau sisteme de panouri fotovoltaice nu puteau injecta energia electrică în rețea, fiind nevoiți deseori să treacă printr-un proces de autorizare lung de peste 450 zile, anevoios cu peste 12 autorizații și scump.

„Pentru noi este un vis devenit realitate. Acum doi ani am început acest proces pentru a face posibili Prosumatorii posibili în România şi nu a fost deloc simplu, dar am crezut cu tărie că românii trebuie să poată să își producă energia și am făcut tot ce am putut pentru a rezolva această problemă”, a declarat Mihai Toader-Pasti, cofondator energiaTa.

Acest lucru a fost posibil datorită eforturilor depuse de energiaTa, Patres şi Greenpeace, trei ONG-ur, la care s-a adăugat o parte dintre membri parlamentului și comisiei.

„Este încă o dovadă că parteneriate dintre mediul guvernamental și non-guvernental pot fi de succes și ar trebui încurajate. Suntem nerăbdători să vedem sute de mii de mici producători de energie curată în Romania în următorul an”, a subliniat Claudiu Butacu, celălalt cofondator energiaTa.

Noutăţi

Noua lege aduce o serie de noutăţi. În primul rând introduce obligativitatea distribuitorilor să facă posibilă racordarea în 30 de zile, iar furnizorilor de energie electrică obligativitatea să achiziţioneze energia electrică produsă de prosumatori. Prosumatorii sunt scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale în factura de energie electrică, asta înseamnă că nu mai este nevoie de o firmă sau de un PFA.

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, prosumator este o persoană care produce şi consumă în acelaşi timp.

Prosumator poate fi orice persoană fizică sau juridică care dorește un echipament de energie din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum. Acesta poate vinde energia electrică, atâta timp cât activitatea specifică nu este producerea energiei electrice.

Nu doar locuințele sunt acceptate, ci și un bloc, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

În 2018 românii vor primi 22,7 bani pentru fiecare kWh injectat în reţea, fiind de asemenea scutiți de la orice obligații fiscale. Prosumatorii nu vor primi banii direct, ci se va face o regularizare pe factură, o diferență între banii plătiţi pentru energia consumată şi cea vândută în rețea.

„Prosumatorii ar putea avea parte de mai multe vești bune în perioada următoare. Autoritatea Fondului pentru Mediu ar urma să aloce 100 milioane de euro pentru subvenționarea cumpărării instalațiilor de energie solară, incluzând panourile, sistemul electric și invertorul. Astfel, aproximativ 28.000 de români ar putea primi câte 3.500 euro pentru echipamente cu putere instalate de maxim 3kW”, anunţă energiaTa.