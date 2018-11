Peste 1.000 de job-uri la TdC Oradea

Bihorenii care chiar au dorit să se angajeze au avut această posibilitate vineri, 16 noiembrie 2018, la Târgul de Cariere (TdC) Oradea. „La această ediţie a Târgului de Cariere participă peste 30 de companii. Sunt disponibile peste 1.000 de locuri de muncă, atât part time cât şi full time, din domeniile: inginerie, IT, alimentaţie, producţie, construcţii, vânzări, HORECA.

Avem şi companii care oferă internship-uri. Se caută atât începători cât şi persoane cu experienţă”, ne-a declarat Alina Agafiţei, PR manager TdC.

Dacă la precedentul eveniment similar, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi” lumea se călca pe picioare să intre încă de la deschidere, la TdC atmosfera era mai rarefiată. Este şi uşor de explicat. La „Bursă”, multe persoane au venit să li se semneze negaţia că nu corespund postului oferit, pentru a putea beneficia de venitul minim garantat. La TdC au venit persoane de altă calitate. Mulţi tineri în căutarea unui job sau persoane care doreau să-şi schimbe actualul loc de muncă. În ajutorul celor din urmă a fost şi programul evenimentului, care era până la ora 19:00. „Am observat şi în alte oraşe că multe persoane vin după ora 16:00, după serviciu. Atunci am decis să avem program până la ora 19:00”, a subliniat Alina Agafiţei.

Cu şi fără experienţă

Locurile de muncă erau variate, în domenii multiple. Pentru unele posturi era necesară experienţa, pentru altele nu. „Noi suntem o firmă de recrutare şi avem poziţii în domeniul transportului, vânzărilor, IT-ului, ingineriei, atât pentru Oradea cât şi în toată ţara”, ne-a precizat Ramona Lucaciu de la Romarketing. O firmă de IT din Timişoara, cu punct de lucru la Oradea, dorind să-şi extindă activitatea, căuta programatori.

„Avem job-uri în domeniul IT. Vrem să creştem echipa de la Oradea şi căutăm persoane pasionate de tehnologie, de IT, de software, dar să aibă şi cunoştinţe minime dobândite de pe băncile facultăţii. O să-i formăm noi pe tehnologiile pe care avem nevoie”, ne-a declarat Neli Toader, manager HR.

Cine nu avea calificare în domeniul IT o putea obţine participând la cursurile unei firme din Iaşi, care dorea să intre pe piaţa orădeană. „Noi oferim cursuri complete în IT. Asta înseamnă că la finalul cursului puteţi să lucraţi pe un limbaj de programare. Cel care vine la cursurile noastre nu are nevoie de studii deosebite, ci să fie atras de programare şi să-şi dorească să înveţe. Un curs ţine trei săptămâni, opt ore pe zi”, ne-a informat Marian Rusu, manager de vânzări.

BMW atrage companii

„Competiţia pentru talente este tot mai acerbă în zonă. Faptul că BMW a deschis o fabrică la Debreţin, generează businness în toată zona. Companii furnizoare de componente pentru BMW, care n-ar fi luat niciodată în calcul România sau zona noastră şi-a anunţat intenţia de a veni la Oradea, pentru că clientul lor principal este BMW. Aşa că, cei care au candidaţi şi oameni buni să încerce să-i păstreze”, recomandă Claudia Vidican, consultant recrutare la Adecco Oradea.

Unul dintre domeniile cu ofertă bogată de locuri de muncă este HORECA. Companiile din breaslă se plâng că găsesc foarte greu forţă de muncă pentru meseriile oferite. „Avem nevoie de bucătari, ospătari, cameriste, îngrijitori spaţii hoteliere, terapeuţi spa, agenţi de pază. Oamenii nu prea vin la noi din lipsă de informare şi unii preferă să primească ajutorul social”, a precizat Raluca Lefter, marketing şi spa supervisor, la Double Tree by Hylton.

Unele companii chiar căutau persoane fără experienţă, acest lucru fiind considerat un atu. „Vrem să dezvoltăm echipa de consultanţi imobiliari. Caut oameni care vor să dezvolte o carieră în acest domeniu. Avem nevoie de persoane cu mintea deschisă, care să nu se descurajeze la primele răspunsuri negative. Un mare avantaj pentru cei care vin în echipă este lipsa experienţei. Pentru că vin cu mintea curată şi învaţă totul de la zero”, a specificat Gabriel Pleşca, manager recurtare Remax Joy.

Persoanele prezente la TdC Oradea puteau să-şi compare salariul cu media pe regiune sau pe ţară, în funcţie de meserie, vârstă şi studii.