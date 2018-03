Peste 1.000 de persoane la „Târgul locurilor de muncă Inform Media Press”

Punct final la „Târgul locurilor de muncă Inform Media Press”. Prima ediție, care a avut loc în perioada 16 – 17 martie 2018, a adunat la Trade Center Oradea 15 companii ce au pus la bătaie circa 550 de locuri de muncă vacante, din care 80 pentru persoanele cu studii superioare.

În cele două zile, au trecut pragul târgului peste 1.000 de persoane. Firmele au adunat în medie între 25 și 30 de CV-uri în fiecare zi, unele mai multe, altele mai puține. Dintre persoanele prezente la târg, majoritatea chiar dorea să se angajeze. Au mai fost și veșnici vizitatori ai unor astfel de evenimente, mereu în căutarea unui loc de muncă, dar, mai rar, reușind să se și angajeze. Multe persoane și-au lăsat CV-urile și datele de contact la mai mulți angajatori.

„Am aflat de pe net de eveniment. Locația este bună și oferta angajatorilor, la fel. Mi-am depus CV-urile la mai multe firme și am speranțe că voi fi contactată”, ne-a spus Ecaterina Nica, una dintre orădencele prezente la Trade Center.

Despre cât de reușită a fost prima ediție a „Târgului locurilor de muncă Inform Media Press” îi lăsăm să vorbească pe reprezentanții firmelor participante.

Ce spun companiile?

„Este foarte bine că se fac astfel de evenimente la Oradea. Probabil că nu ar strica dacă ați face de două ori pe an. Am aplicat destul de târziu la acest târg. Avem un număr important de CV-uri, peste 30, de la persoane pe care urmează să le contactăm în zilele următoare. Ca organizare, nu am nimic de reproșat. Vom participa, sigur, și la următoarele ediții, dacă vor avea loc”, ne-a declarat Gabriel Pleșca, Broker/Owner Re/Max Joy.

„Am fost plăcut surprinsă de prezență. Au venit oameni potriviți pentru multe din posturile pe care le avem. Promovarea a fost foarte bună. Ăsta a fost și motivul care ne-a determinat să participăm. Locația, foarte bună. Au venit chiar oamenii care doresc un loc de muncă, mult mai pregătiți să se angajeze decât la alte târguri”, a precizat Ana Maria Mezaroș, responsabil resurse umane Inteva.

Mulțumiți de organizare și de locație au fost și reprezentanții Olimp Impex. „Am adunat destul de multe CV-uri. Vom chema persoanele la interviu în perioada următoare. Ar fi bine să mai organizați și alte ediții. Chiar de două ori pe an”, a subliniat Antoanela Săteanu, manager resurse umane Olimp Impex.

„Ținând cont că a fost pentru prima dată, a fost foarte bine. Noi am mai participat și la alte târguri, dar acesta a fost foarte bine promovat. Asta se observă și după numărul de candidați. Locația este foarte bună, vin doar persoanele care doresc să se angajeze. Ne dorim să participăm și pe viitor la acest eveniment”, ne-a spus Mădălina Moroc, responsabil resurse umane Leroy Merlin.

„Ca organizare și locație a fost Ok. Candidații, mai puțini. Multe persoane sunt cunoscute de la alte eveniment similare. Ieri am adunat 60 de CV-uri, azi 20, până în prezent”, ne-a declarat Loredana Derșidan, HR generalist Eberspaecher.

Mulți dintre participanții la târg au observat că, în ultima vreme, nu se mai găsesc meseriași, mergând de la tâmplari, tapițeri, electricieni, la zidari, ospătari și bucătari. Candidații preferă mai mult muncă de birou, deși meseriașii sunt mai bine plătiți.

Békési Csaba, directorul AJOFM Bihor, partener instituțional al evenimentului, a fost surprins plăcut de reușita târgului și ne-a îndemnat să mai organizăm astfel de evenimente.