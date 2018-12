Peste 2.000 de puieţi plantaţi de ADP Oradea

Campania a început în luna aprilie 2018, când ADP Oradea a achiziţionat 750 de puieţi de paltin. Atunci au fost plantaţi 450 de puieţi la Cimitirul Rulikowski, 250 la Grădina Zoologică şi 50 la Adăpostul Grivei.

În toamna acestui an, au fost achiziționați alți 1.500 de arbuști, 850 dintre ei fiind plantați la Cimitirul Municipal, iar alți 650, la Grădina Zoologică.

„Inițial, ne-am propus să plantăm 1.500 de puieţi până la finele anului în curs, însă, până la urmă, am depășit acest număr, în total fiind plantați 2.250 de arbori. Am plantat puieți în toate locurile disponibile din subunităţile Administrației Domeniului Public”, a declarat Liviu Andrica, directorul general al ADP Oradea. Având în vedere că prețul unui arbore este de 90 de lei, plus TVA, investiția a ajuns la aproximativ 44.000 de euro.

La Grădina Zoologică nu sunt singurele plantări efectuate în acest an. Tot în luna septembrie, au fost plantați bulbi de lalele multicolore, în fața intrării principale și în fața sălii de conferințe din incinta Zoo. De asemenea, imediat după intrarea în grădină, pe o parte și pe alta, au fost plantați bulbi de lalele, narcise și zambile.