Peste 200 de persoane au alergat pentru Andreea!

Crossul caritabil a avut ca scop strângerea de fonduri pentru o fetiță bolnavă din Sântandrei. La eveniment au participat peste 200 de persoane de toate vârstele, de la copii și până la persoane mai în vârstă.

„Andreea este un copil frumos și vesel chiar dacă are probleme de sănătate. Andreea are sindromul Down, probleme cardiace și probleme de mobilitate, fiind operată la ambele picioare. Este un copil care merită să fie intregrat, care merită să ducă o viață normală. Cu ajutorul nostru aceste lucruri se pot întâmpla”, transmit organizatorii evenimentului.

Acțiunea caritabilă a fost organizată de ONG-ul „Asociația Sântandrei Metropolitan Area”, împreună cu centrul de fitness Fit4U.

Crossul a constat în trei probe. Una pentru copii, care au trebuit să alerge o tură de teren, una pentru adulții fără condiție fizică, care au alergat tot o tură de teren și o probă pentru „profesioniști”, care au alergat 5 ture de teren fără oprire.

Organizatorii au precizat că toți participanții au dus la sfârșit cursele la care s-au înscris, iar pe traseu nu au fost incidente.

Fiecare alergător a fost răsplătit cu o medalie de participare. Paricipanții au fost așteptați cu cozonaci, apă și limonadă la linia de sosire.

Donații pentru Andreea

Cei care doresc să o ajute pe Andreea pot dona fie în contul Asociației Sântandrei Metropolitan Area (cu mențiunea Andreea), sau direct în contul familiei Suciu.

Cont Asociația Sântandrei Metropolitan Area: RO76BTRLRONCRT0391470501, Banca Transilvania (cu mențiunea Andreea).

Cont Suciu Mihaela: RO45BTRLRONCRT0228959102, Banca Transilvania.