Peste 4.000 de ciocârlii vor fi împuşcate în Bihor

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă (CAPDD) Bihor se alătură demersurilor Federaţiei Coaliţia Natura 2000 România cu privire la protecţia ciocârliei de câmp (Alauda arvensis).

Faţă de argumentele puse în discuţie de Societatea Ornitologică Română, Asociaţia Grupul „Milvus” şi Federaţia Coaliţia Natura 2000, specialiştii CAPDD Bihor atrag atenţia asupra faptului că Ordinul ministrului Apelor, Pădurilor şi Mediului nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019 – 14 mai 2020, în Bihor este aprobată o cotă de recoltă de 4.098 de ciocârlii de câmp.

Cele mai multe exemplare vor fi ucise în câmpia Salontei, fiind aprobate câte 630 de exemplare pentru fiecare din fondurile cinegetice: 26 Păuşa, administrat de AV Prohunting Salonta, respectiv fondul cinegetic 34 Salonta, administrat de AV Fazanul de Aur, la care se adaugă și 126 ciocârlii admise la vânătoare pe fondul cinegetic 29 Cefa, administrat de AJVPS Bihor.

Alte fonduri cinegetice din județ, care au aprobate cote de recolată de peste 150 de ciocârlii de câmp, sunt: 32 Ciumeghiu, 33 Arpăşel, 39 Cighid, toate administrate de AV Crișana Hunting, fiecare din ele având cotă de recoltă de 189 ciocârlii. AVPS Pădurea Verde Sântelec are o cotă de 173 ciocârlii pe fondul cinegetic 24 Alparea, iar AVP Tinca va împușca 158 de ciocârlii pe fondul cinegetic 38 Lunca.

Semnal de alarmă

Specialiştii CAPDD Bihor remarcă faptul că, deşi judeţul nu este una din zonele foarte favorabile speciei, el se numără printre acele unităţi administrativ-teritoriale în care au fost aprobate cote de recoltă de peste 4.000 de exemplare. În zonele ce reprezintă un habitat favorabil pentru ciocârlii – Olt, Brăila, Călăraşi – cotele depăşesc 50.000 de exemplare.

„Ciocârlia nu este o specie dăunătoare. Deci nu ar trebui vânată, nefiind necesară combaterea ei. Aceste păsări sunt vânate în special pentru limba lor, considerată a fi o delicatesă în unele ţări. De aceea ciocârlia este vânată cel mai frecvent de vânători străini. Se poate spune chiar că administratorii fondurilor cinegetice fac un comerţ imoral cu o specie care nici măcar nu aparţine fondurilor lor, ciocârliile fiind păsări în migraţie, care tranzitează România, ţara unde sunt vânate”, explică Paul Iacobaş, preşedintele CAPDD Bihor.

Specia este una greu de vânat, de aceea adeseori sunt folosite mijloace ilegale pentru uciderea ciocârliilor, chemători electronice şi dispozitive cu oglinzi. Mai mult, în momentul vânătorii este aproape imposibil ca vânătorul să facă distincţia între ciocârlia de câmp şi alte specii, ca: ciocârlia de stol, ciocârlia de Bărăgan, ciocârlanul sau fâsa de câmp. De aceea, an de an, vânătorii comit un adevărat măcel, braconând de fapt tot ce le cade în cătarea puştii. Asta sub aparenta legalitate dată de autorizaţia de vânătoare.