Peste un milion de euro pentru patrimoniul transfrontalier

Refugiul Turistic va beneficia de toate facilităţile (curent electric, utilităţi, servicii de prim ajutor, spaţii de informare turistică etc.), precum şi de un Observator pentru a putea admira peisajele de la înălţime. În plus, Refugiul va fi accesibil şi persoanelor cu dizabilităţi motorii, Observatorul urmând a fi dotat cu lift.

Toate acestea vor fi realizate în cadrul proiectului „Joint Challenge and Joint Cooperation for the Management of Cross-Border Natural Heritage” (Provocări comune și cooperare pentru gestionarea patrimoniului natural transfrontalier).

Prin intermediul acestui proiect, Societatea de Binefacere „Don Orione”, în colaborare cu partenerii săi de proiect din Ungaria, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Békés și Parcul Național Crișuri – Mureș din același județ, şi-au propus îmbunătăţirea colaborării transfrontaliere dintre România şi Ungaria în domeniul managementului și promovării patrimoniului natural al zonei transfrontaliere.

Proiectul a fost depus spre finanțare de către Societatea de Binefacere “Don Orione” Oradea în colaborare cu partenerii de proiect în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020. În 18 ianuarie 2018, liderul de proiect a primit înştiinţarea oficială privind aprobarea finanţării proiectulu, iar în prezent este în curs de derulare etapa de semnare a contractului de finanțare a proiectului.

Activităţi bilaterale

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, activitățile bilaterale derulându-se în perioada 1 martie 2018 – 29 februarie 2020. Bugetul total al proiectului este de 1.117.788,09 Euro, din care 400.100 Euro revin Societăţii de Binefacere „Don Orione”, 630.000 Euro revin Parcului Național Crișuri – Mureș din județul Békés, iar 87.688,09 Euro revin Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Békés.

În cadrul aceluiaşi proiect, în aceste zone, vor fi organizate rute tematice cu scop educaţional. Spaţii largi de teren Natura 2000 urmează a fi igienizate pentru a-i reda frumuseţea pe care o merită.



Totodată, vor fi organizate programe educaţionale pentru copii şi tineri, cu privire la biodiversitate şi protecţia naturii, ţintind pe termen lung formarea unei atitudini sănătoase cu privire la protejarea patrimoniului natural.

„Ne propunem să transmitem tinerilor iubirea pentru natură prin multiple activităţi, cum ar fi: şcoala în natură, cursuri despre natură, înfiinţarea unei mini grădini zoologice şi botanice”, au arătat reprezentanţii Societăţii „Don Orione”.

Potrivit acestora, obiectivele proiectului sunt: prijinirea dezvoltării atracțiilor turistice competitive, realizate prin cooperare bilaterală, atracții care contribuie la diversificarea produselor turistice din regiunea transfrontalieră, îmbunătățirea capacităților integrate ale managementului de mediu cu scopul protecției și utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor şi sensibilizarea publicului cu privire la importanța protecției durabile și a dezvoltării patrimoniului natural din această regiune transfrontalieră.