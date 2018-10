Pianina din Parcul Libertății va fi reparată

Vești bune pentru cei care au interpretat partituri la pianina din Parcul Libertății. Marius Sabău (proprietarul florăriei de lângă Podul Intelectualilor), cel care a cumpărat și amplasat pianina în filigoria din Parcul Libertății, a decis să o repare.

Cel care se va ocupa de reparație este „doctorul” de pianine Gheorghe Crișan, unul dintre cei mai buni tehnicieni de pianine din zonă.

„Nu m-am apucat de muncă la pianină, dar este o provocare și pentru mine. Este foarte dificil, pentru că au fost rupte toate ciocanele. Nu am măcar unul care să-mi servească drept model. Până acum s-a mai rupt un ciocan, două, dar așa… De altfel, am dus-o la Budapesta, și tehnicienii din capitala Ungariei au spus că nu se poate repara. E ca și cum un Audi ar arde pe interior și ai încerca să reconstruiești mașina. Dar pentru Marius Sabău e un simbol, un obiect de suflet, pe care îl dorește salvat. Cel mai probabil voi avea de lucru o lună, o lună și jumătate la ea”, a declarat Gheorghe Crișan, tehnicianul de pianine, care a învățat această meserie la Budapesta.

Costurile de reparație ar putea ajunge la 3.000 de euro, bani pe care Marius Sabău va fi nevoit să-i pună din buzunarul său, așa cum a făcut și atunci când a cumpărat-o din Suedia, special pentru a-i bucura pe orădeni.

După cum Bihon.ro a mai scris, pianina a fost distrusă în 19 octombrie de un vandal. Acesta i-a rupt toate cele 83 de ciocane care loveau corzile pianinei, pentru a produce sunete. Proprietarul florăriei nu știe cine a fost făptașul, însă crede că cel care a distrus pianina este unul priceput.

„Eram la Budapesta, când un prieten (student la Arte) care venea să cânte la pianină m-a sunat să-mi spună că nu mai funcționează pianina. I-am spus să ridice partea de sus a acesteia. Când a ridicat-o, a descoperit toate piciorușele rupte. L-am sunat imediat pe Gheorghe Crișan și mi-a confirmat. Am plâns – și eu, și el – când am aflat ce s-a întâmplat. Am ales să înfrumusețez locul în care lucrez, nu pentru mine, ci pentru toți cei care trec prin zonă. În plus, mi-am dorit să ofer un instrument pentru elevii și studenții care nu au acasă așa ceva, dar care vor să repete la pian lecțiile. Nu știu pe cine a deranjat atât de tare pianina”, a spus Marius Sabău.