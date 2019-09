Picnic caritabil ca să-și poată țină copilul în brațe

Tânăra are nevoie de o proteză care costă 90.000 euro. În urmă cu câteva luni, un accident rutier cu o tânără însărcinată în luna a cincea crea multă emoție și empatie. Tânăra a scăpat cu viață, dar are nevoie de ajutorul nostru pentru a-și putea ține copilul în brațe. Primăria Orașului Aleșd împreună cu Asociatia Hospital Pro organizează o strângere de fonduri pentru a achiziționa o proteza la mâna stângă, de care are nevoie Karolina Tusinovski, ca urmare a accidentului rutier suferit la inceputul lunii iulie 2019, în Peștiș.

Atunci, însarcinată în luna a V-a, Karolinei i s-a făcut rău la volan și a intrat într-un parapet. Din păcate, medicii nu au reușit să îi salveze brațul. În mașina condusă de Karolina se afla și fiica ei, Darina în vârstă de 7 ani. La intrarea în satul Peștiș, Karolinei i s-a făcut rău, a leșinat, mașina a pierdut direcția de mers, și a părăsit șoseaua.

O denivelare, a răsturnat mașina pe partea stângă, prinzând sub ea mâna stângă a șoferiței, zdrobind-o. Din fericire Darina aflată pe bancheta din spate nu a pățit nimic fizic, decât o sperietură cumplită, asistând îngrozită la nenorocirea mamei sale. Transportată cu ambulanța la Oradea i s-a amputat brațul stâng deasupra cotului. După investigații sarcina nu a fost afectată, bebelușul,un băiețel, urmându-și viața intrauterină. De câteva luni, comunitățile din jurul Aleșdului, primăriile încearcă să o ajute pe Karolina să se bucure de viața de mămică.

De această dată i-a sărit în ajutor Primăria Aleșd care organizează un picnic caritabil în Parcul Tinăud pe 21 septembrie, prilej cu care echipe de voluntari ale instituțiilor publice din Aleșd și împrejurimi vor face un Gulyas, care va fi distribuit pe baza unor bonuri valorice, eliberate la intrarea în parc de către Asociația Hospital Pro.

Donaţii se pot face și în contul cu numărul RO 98RNCB0033151688300001, deschis la BCR Aleşd de Asociaţia Hospital Pro Aleşd (CUI 36277224), în numerar la Primăria Aleşd (persoană de contact Bica Ciprian, tel. 0742-598.349) sau la Spitalul Orăşenesc Aleşd (persoană de contact Mureşan Olga – tel. 0751-153.309).