Piesa Gangnam Style, detronată | „See You Again”, cel mai vizionat videoclip din istoria YouTube-ului

Până recent, titulatura de cel mai vizualizat videoclip o deținea PSY cu Gangnam Style. De altfel, acesta a fost și primul clip care a reușit să adune 2 miliarde vizualizări. Lansat pe 15 iulie 2012, acesta a fost vizionat de 2,898,848,694.

Sountrack-ul celei de-a șaptea părți din Fast & Furious a fost publicat pe Youtube pe 6 aprilie 2015. Totodată, piesa este un tribut adus actorului Paul Walker, decedat în urma unui accident de mașină.

„See you again” a cumulat 2,913,684,741 de vizualizări și are toate șansele să devină primul clip care atinge pragul de 3 miliarde.

Chiar dacă a fost lansat la începutul anului 2017, clipul Luis Fonsi feat. Daddy Yankee, “Despacito” are o ascensiune fulminantă, fiind vizualizat de peste 2,5 miliarde de ori.

Top 10 cele mai vizionate videoclipuri pe Youtube

1. Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth (2015)

2. PSY – Gangnam Style (2012)

3. Justin Bieber, “Sorry” (2015)



4. Mark Ronson, “Uptown Funk!” feat. Bruno Mars (2014)

5. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee, “Despacito” (2017)

6. Taylor Swift, “Shake It Off” (2014)

7. Enrique Iglesias, “Bailando (Español)” feat. Descemer Bueno and Gente de Zona (2014)

8. Maroon 5, “Sugar” (2015)



9. Katy Perry, “Roar” (2013)

10. Taylor Swift, “Blank Space” (2014)