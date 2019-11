Pietonalizarea străzii Libertății, adjudecată din două încercări

Un nou șantier central ar putea începe cât de curând, dar influența sa asupra traficului rutier nu ar fi prea însemnată. Primăria a semnat, la finalul lunii trecute, contractul pentru proiectarea și execuția lucrării „Pietonalizare zona Libertății din Municipiul Oradea”, investiție finanțată în baza proiectelor europene de creștere a spațiilor pietonale în centrul orașului.

Aceasta a fost a doua încercare de atribuire a contractului, la prima licitație nu a fost depusă nicio ofertă. De altfel, și în cazul acestei licitații, a fost depusă o unică ofertă. De altfel, este prima dintre lucrările de pavare cu porfir ale spațiilor pietonale din Oradea care nu se face sub antreprenoriatul firmei Gavella Com SRL – cea care a făcut Piața Unirii și are în execuție Piața Ferdinand și pietonalizarea străzii Aurel Lazăr. Liderul asocierii câștigătoare este Flodor Transcom SRL iar partener e aceeași firmă italiană furnizoare de piatră cubică – Porfido ed Arte Consortio Stabile, din Trento.

Valoarea contractului este de 9,3 milioane lei fără TVA, din care 183.000 lei este partea de proiectare. Contractul prevede 45 de zile pentru proiectare și maximum 12 luni pentru execuție.

Cât de curând

Viceprimarul Mircea Mălan spune că lucrarea ar putea să înceapă înainte de finalul acestui an. „Au terminat proiectul tehnic și sunt în faza ultimelor modificări pentru a obține autorizația de construire. Dacă vremea permite, începem anul acesta. Ideea este să folosim cât mai bine timpul pe care îl avem la dispoziție ca să închidem, pe cât posibil, lucrările centrale care pot fi închise”, spune el.

De altfel, străzile afectate de această lucrare nu sunt neapărat esențiale pentru traficul rutier din zona centrală – atât strada Pictor N. Grigorescu cât și strada Libertății, până la intersecția cu Iosif Vulcan, servesc, și azi, ca parcare cu acces auto pentru riverani și cei care au treabă în zonă.

Cu punerea

Proiectul prevede desființarea tuturor parcărilor și a carosabilului pe str. Libertății, şi pietonalizarea integrală a străzii între Piața Ferdinand și strada Iosif Vulcan, prin pavare cu piatră porfir. Vor fi păstraţi copacii existenți și integraţi în zona pietonală iar pe partea dreaptă, în zona taluzului spre albia Crișului Repede, se va amenaja un zid de sprijin în vederea stabilizării acestuia precum și pentru a se realiza o zonă pe care pietonii să se poată așeza.

În ceea ce privește strada Iosif Vulcan, proiectul prevede, de asemenea, desființarea tuturor parcărilor, o intrare la viitoarea parcare de la nr. 12, un sens giratoriu în intersecția cu strada Libertatii și trotuare stânga-dreapta denivelate, pavate cu piatră porfir. Pe strada Nicolae Grigorescu proiectul prevede desființarea carosabilului, pietonalizarea integrală a străzii între Piața Ferdinand și strada Libertății, precum și pavaj din piatră porfir.

Cu săpături

Din punct de vedere tehnic, proiectul este similar celui de pe Vasile Alecsandri sau Aurel Lazăr. În prealabil, clădirile de pe această stradă vor fi alimentate cu căldură prin module termice și se va înlocui sistemul de canalizare.

Proiectul prevede sistem de iluminat cu LED iar mobilierul urban ar urma să fie după modelul celui din Piața Ferdinand. Nu se propun zone verzi noi, însă se păstrează cele existente. La capătul străzii spre Iosif Vulcan ar urma să fie amenajat un sens giratoriu.