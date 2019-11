Pistă de biciclete pe sub podul Dacia

Soluția propusă de executiv la această problemă este amenajarea unei piste de biciclete pe malul drept al Crișului Repede, pe sub Podul Dacia, după modelul celei de pe malul opus.

Viceprimarul Birta spune că pista ar urma un trase de-a lungul Crișului, pe sub clădirea nouă a localului Crinul Alb și pe sub pod, urmând să iasă la Aleea Ștrandului în zona Hotelului Continental: „constructorul care lucrează la Podul Dacia face acum organizarea pentru lucrările necesare sub pod, la piloni și pe mal. Pe malul dinspre Dacia, unde au adus umplutură ca să poată lucra, vom face pista de biciclete”.

De altfel, această cale de acces este binevenită și pentru vârstnicii orașului. E cunoscut că celor care au probleme de mobilitate le este greu să urce și să coboare scările pasajului subteran de la Magheru, motiv pentru care unii îți riscă viața trecând strada aiurea, printre mașini.