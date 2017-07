Planuri de Muzeu regional

Consiliul Judeţean a votat joi, în unanimitate, proiectul privind dotarea Muzeului Ţării Crişurilor, în noul său sediu. Un proiect în valoare de 21,65 milioane de lei, ce se află în faza de precontractare prin POR, conform raportului de specialitate din preambulul Hotărârii de Consiliu Judeţean adoptată ieri. Din această sumă, 1,96 milioane de lei va reprezenta contribuţia proprie a Consiliului Judeţean.

În condiţiile în care în luna mai Muzeul Ţării Crişurilor a fost redeschis, parţial, în noul său sediu din strada Armatei Române nr. 1A, de-acum instituţia muzeală se cere adusă la un standard de nivel european, pentru a o transforma într-un obiectiv turistic de primă mărime, pentru Oradea şi regiune. De altfel, conducerea Judeţului şi-a propus acest obiectiv de la asumarea mandatului, în urmă cu un an. Lucrările pe bani europeni ce presupun amenajările şi dotările interioare sunt prevăzute a fi finalizate în 35 de luni de la semnarea contractului de execuţie, o dată ce problema finanţării va fi deja depăşită. Lucrările de amenajare se vor desfăşura pe 20.800 de metri pătraţi şi vor include şi lucrări în curtea interioară a Muzeului. Pe lângă amanajarea aleilor, a fântânii şi a spaţiilor verzi, se are în vedere construirea unui amfiteatru, realizarea unui sistem de iluminat arhitectural și montarea de mobilier urban într-o perioadă de 18 luni. Obiectivul investiţiei este creșterea numărului de vizitatori la 30.000 anual începând cu primul an după finalizarea proiectului!