Planurile Salontei depind de răspunsul Londrei!

Salonta are în plan accesarea de fonduri europene pentru a reuşi să rezolve problema încălzirii clădirilor publice din municipiu cu apă geotermală şi, într-o fază ulterioară, conectarea consumatorilor privaţi la această reţea ce generează costuri reduse. Însă, dincolo de complexitatea derulării unui asemenea proiect, Salonta trebuie să aştepte. Problema este destul de încurcată, deoarece deşi municipiul stă pe o pungă generoasă de apă geotermală, primarul de Salonta nu ştie încă dacă poate s-o folosească în avantajul urbei.

După demersuri repetate la ANRM, primarul Torok Laszlo a primit un răspuns de la Guvern. Însă unul care nu oferă nicio garanţie. Practic, Statul Român nu îi poate da undă verde Municipiului Salonta pentru a putea exploata zăcământul termal în folosul public! Motivul: perimetrul de exploatare a resurselor minerale din care face parte şi Salonta – EX 4 Tulca – a fost concesionat deja unei companii private străine: Clara Petroleum Ltd., cu sediul la Londra. Fără acordul explicit al acesteia, salontanii sunt legaţi de mâini şi de picioare.Primăria Salonta vrea să exploateze apa termală în folos public, însă Statul Român are nevoie de acordul Clara Petroleum Ltd.

Globalizarea ne aduce în faţa unor situaţii ce păreau imposibile în urmă cu nici treizeci de ani. Aşa se face că, deşi există disponibilitate, tehnologie şi fonduri disponibile – europene, prin POIM – Municipiul Salonta, unitate administrativ-teritorială a Statului Român, nu-şi poate exploata zăcământul geotermal pe care stă. Depinde de terţi. Şi mai curios este faptul că nici măcar Guvernul României nu mai are puterea deciziei eminamente în mâinile sale, pentru resursele minerale din subteran, ce aparţin avutului public!

Anul trecut, în lunile octombrie şi decembrie, Primăria Salonta solicita în repetate rânduri Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) începerea procedurii pentru constituirea dreptului de administrare asupra perimetrului de exploatare a apei geotermale din zona Salonta. Cum demersurile primarului Torok au rămas fără răspuns, în 7 februarie a.c. deputatul UDMR Szabo Odon prelua problema şi-l interpela pe această cale pe şeful ANRM, Aurel Gheorghe.

În cele din urmă, ANRM a formulat un răspuns, remis atât Primăriei Salonta, în 8 februarie, cât şi deputatului Szabo, în 17 februarie. În esenţă, autoritatea română le transmite salontanilor că perimetrul avut în vedere pentru exploatarea apei geotermale la Salonta „se suprapune în totalitate cu perimetrul acordului de exploatare – exploatare – dezvoltare EX – 4 Tulca, titular Clara Petroleum. Prin urmare, „conform prevederilor legale, a fost solicitat punctul de vedere al acestuia”. „În situaţia în care răspunsul titularului acordului petrolier – Clara Petroleum – este unul pozitiv, se va continua procedura privind darea în administrare a licenţei de explorare a apei geotermale”, arată ANRM, în răspunsul oferit Municipiului Salonta şi deputatului Szabo.

Adresă către britanici

Tot în 8 februarie a.c., ANRM a trimis o adresă către Clara Petroleum Ltd, societate cu sediul la Londra – Regatul Unit al Marii Britanii. În această adresă, britanicilor li se cere un punct de vedere, în conformitate cu prevederile Legii Petrolului. Clara Petroleum urmează să informeze dacă exploatarea geotermală dorită de Salonta la o adâncime de 2.000 metri deranjează planurile petroliere ale companiei britanice.

„În vederea analizării solicitării Municipiului Salonta, vă rugăm să ne precizaţi dacă activităţile miniere desfăşurate în perimetrul cu denumirea «Perimetrul Geotermal – Municipiul Salonta» influenţează sau nu în mod negativ operaţiunile petroliere din perimetrul petrolier EX-4 Tulca”, se arată în adresa trimisă de ANRM către compania Clara Petroleum Ltd. Londra, ce a concesionat acest perimetru vast de la Statul Român.

Adresa îl are ca destinatar pe directorul general al companiei, Richard Liddell. Din cercetările JB&BIHON, Liddell apare ca fiind un petrolist britanic cu o vastă experienţă în domeniul exploatărilor petroliere (ţiţei şi gaze). Conform site-ului relashionshipscience.com, Richard Liddell are legături cu mai multe companii din lumea britanică, cu activităţi în domeniul exploatărilor petroliere, ţiţei şi gaze. Iată-le: Clara Petroleum Ltd., Premier Oil Plc, BG International Ltd., Phillips Petroleum Company, Sound Energy Plc, Falkland Oil & Gas Ltd..

Planuri mari la Salonta

În timp ce-şi face planuri pentru o Salontă încălzită ieftin, prin energia verde pe care-o reprezintă apa geotermală, primarul Torok Laszlo aşteaptă cu înfrigurare un răspuns pozitiv al britanicilor. Şi, desigur, se bazează pe sprijinul autorităţilor române. Totul în condiţiile în care Statul Român s-a autodeposedat de propriile resurse naturale, optând pentru varianta externalizării unuia dintre cele mai profitabile domenii de afaceri din lume. „Prin accesarea fondurilor europene, ne-am dori să încălzim cu apă geotermală sala de sport, spitalul şi policlinica, unitatea medico – socială, cantina socială, azilul de bătrâni, şcolile, judecătoria, parchetul, casa de cultură şi primăria.

Am realiza astfel o economie destul de mare. Tot cu apa geotermală am dori să încălzim bazinul de înot semiolimpic, proiect pe care îl avem cu Consiliul Judeţean. Dacă vom reuşi să facem acest pas, pasul trei ar fi să executăm un mic ştrand. Este o solicitare din partea salontanilor şi, pe parcurs, într-o etapă viitoare, dacă ne va permite Ghidul, dorim să începem să dezvoltăm reţeaua şi pentru persoane fizice, ca acestea să aibă posibilitatea de a se racorda la apă geotermală”, îşi expune planurile primarul de Salonta, Torok Laszlo.

Rămâne de văzut dacă va fi lăsat să şi le pună în practică şi dacă, odată ce va avea cale liberă, va şti cum să le implementeze în mod eficient.