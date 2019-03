Plastor la Oradea Job Expo 2019

Bihorenii care se află în căutarea unui loc de muncă au şanse mari de angajare. După succesul obţinut anul trecut cu Târgul Locurilor de Muncă Inform Media, compania care editează cotidienele Jurnal Bihorean, Bihari Naplo, Bihon.ro şi Erdon.ro va organiza în această primăvară o nouă ediţie a Târgului de locuri de muncă.

Astfel, vineri, 22 martie 2019, între orele 9:00-19:00, la Era Shopping Park, sub cupolă, va avea loc Târgul Locurilor de Muncă „Oradea Job Expo 2019”. Până în prezent şi-au anunţat prezenţa 17 companii şi o şcoală care oferă cursuri de formare profesională. Este vorba despre: Class Furn, FinProm, Plexus, Inteva, Plastor, Celestica, Carrefour, Olimp Impex, Nidec, Leroy Merlin, Cerved, Eberspaecher, Turism Felix, PGS Sofa, UAMT, Red Seven Microdeco Ro şi Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Oradea. Acestea oferă peste 750 de locuri de muncă atât pentru persoane cu studii medii cât şi pentru cele cu studii superioare, atât pentru persoane cu experienţă, cât şi pentru persoane dornice să înveţe de la zero o meserie. Accesul spre Era Shopping Park se realizează cu autobuzele 19 și 23, care circulă din 30 în 30 de minute.

Plastor

Plastor SA, situată pe Calea Clujului, nr. 175, oferă soluţii complete în domeniul prelucrării materialelor plastice. Plastor participă la „Oradea Job Expo 2019” cu 22 de locuri de muncă: două pentru persoane cu studii superioare: inginer electroenergetic lu inginer pentru departamentul de Vânzări, şi 20 pentru persoane cu studii medii: doi electricieni, trei sculeri matriţeri şi 15 muncitori necalificaţi.

Societatea asigură stabilitate, formare la locul de muncă, oportunitate de acces într-un mediu competitiv cu perspective pe termen lung, salariu motivant, bonus de prezenţă, tichete de masă (15 lei/zi), sporuri (noapte 40%, ore suplimentare 100%), concediu de odihnă în funcţie de vechimea totală în muncă şi posibilitate de promovare.