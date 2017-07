PNDL-ul lui Dragnea, cu lumini şi umbre politice

Confruntat cu criticile lui Gavrilă Ghilea (PNL) pe tema alocărilor mediocre pentru Bihor prin PNDL 2, şeful PSD Bihor, Ioan Mang, insistă că, cumulate, PNDL 1 + PNDL 2 pun Bihorul între primele judeţe ca alocări, pe ţară. Chit că acum Bihorul e la jumătatea clasamentului naţional (locul 20 din 40) la fonduri alocate prin ordinul ministrei Sevil Shhaideh. „Alocările prin PNDL 1 au pus Bihorul pe locul 1, iar anul trecut, cu tehnocraţii la guvernare, Bihorul a trecut pe locul 2, în urma Timişului. Atunci nu am auzit pe nimeni de la liberali să critice”, declară Mang. Pesedistul face o adunare şi concluzionează că prin cele 1,6 miliarde alocate pe PNDL 1 şi 2, alocaţi pe PNDL 1, „cred că ne aflăm în mod sigur printre primele judeţe din ţară. Asta înseamnă că avem proiecte şi primari interesaţi”. Banii din mega-programul guvernamental 2017 – 2020 s-au alocat pe şcoli, apă-canal, dispensare, drumuri judeţene şi drumuri comunale.

Un primar supărat

Mang insistă şi că numai primarii care nu au depus proiecte nu au primit alocări şi că banii nu s-au dat pe criterii politice. Social-democratul îl contrazice, astfel, pe liderul liberal Ghilea. Acesta din urmă dăduse exemplul comunei, Aştileu, lăsată pe dinafară. Acolo, primarul e liberalul Vasile Lazăr. Iar acesta confirmă faptul că nu a primit niciun leu de la Guvern prin PNDL 2, chit că a depus proiect. „Dl Mang a uitat de Aştileu. Proiectul a fost depus încă de anul trecut. În luna martie a acestui an am primit o adresă de la Ministerul Dezvoltării prin care mi se cerea să aprob indicatorii tehnico-economici şi să modific cota TVA de la 20% la 19%, ceea ce am şi făcut. Este vorba despre modernizarea a zece străzi din localitatea Călăţea, în valoare de 2,5 milioane de euro. Am şi studiu de fezabilitate (SF) făcut pentru acest proiect. Toţi cei care au primit acum nu au SF”, ne declară primarul de Aştileu, referindu-se la omologii săi primari fericiţi prin PNDL. De altfel, chiar Ioan Mang admite că mulţi primari cu proiecte aprobate nu au încă realizate studiile de fezabilitate obligatorii. Aceasta în condiţiile în care contractele de finanţare propriu-zise ar trebui semnate până la finele anului, existenţa SF-urilor fiind condiţie prealabilă obligatorie!

„Bani daţi politic”

Primarul PNL de Aştileu continuă: „Eu stau cu SF-ul în sertar, pentru că PNDL 2 s-a aprobat politic. Am băgat zeci de mii de lei în acest studiu, pentru proiect. Am depus un singur proiect şi nu mi s-a aprobat, în timp ce alţii au depus şi li s-au aprobat patru-cinci proiecte. Primarul UDMR de la Lugaş a primit finanţare pentru şase proiecte!”, afirmă Lazăr, indicând că, în ciuda asigurărilor lui Mang, banii se dau de către Guvern cu preponderenţă pe criterii politice, primarilor PSD şi UDMR din Bihor.

Chestionat pe tema proiectului nefinanţat de la Aştileu, Ioan Mang susţine că probabil a fost depus tardiv sau a fost depus şi pe alte programe de finanţare. Aspecte negate ferm de primarul Lazăr. „L-am depus din timp. Am adresă oficială de la minister. Eu am depus proiectul încă de anul trecut, înainte să vină Grindeanu premier, când secretar de stat era Busuioc, actualul SGG”, precizează primarul PNL.

Alocaţi da, absorbiţi ba

În altă ordine de idei, Ioan Mang atrage atenţia asupra nevoii ca banii alocaţi să fie şi absorbiţi de primării. Aceasta deoarece din PNDL 1 s-a reuşit până acum, în trei ani, decontarea a doar 200 de milioane de lei din cei 830 de milioane de lei alocaţi, atrage atenţia politicianul. De asemenea, Mang a mai precizat că, dacă se vor face economii prin licitaţii, banii vor rămâne tot la dispoziţia Bihorului, pentru realocări.