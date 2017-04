PNL Bihor: Lucia Varga contra lui Ilie Bolojan

„Astăzi, 21 aprilie 2017, mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte al filialei Bihor a Partidului Național Liberal. Am luat această decizie deoarece consider că drumul pe care a pornit PNL Bihor, sub actuala conducere, este unul greșit, ceea ce a dus partidul la o contra perfromanță electorală greu de crezut”, transmite Lucia Varga printr-un comunicat de presă.

Alegerile pentru şefia PNL Bihor vor avea loc miercuri, sâmbătă la prânz e expirat termenul pentru înscrierea candidaturilor.

Varga susţine că, sub Bolojan, „principiile democratice precum meritocrația, egalitatea de șanse și libertatea de expresie au fost abandonate”. A exprimat acelaşi punct de vedere şi înainte de alegerile parlamentare, când l-a acuzat pe Bolojan că şi-a făcut listele de candidaţi după bunul plac. La acel moment, Varga nu şi-a aflat loc pe listele liberale din Bihor, candidând din partea Constanţei.

„Mă înscriu în cursa pentru alegerea președintelui filialei Bihor pentru a arata că în Partidul Național Liberal sunt și alte opinii despre modul de organizare și conducere a unei formațiuni politice moderne, care pune cetățeanul pe primul loc, care este condus democratic, care promovează principiile democratice în interiorul și în afara partidului. În acest moment, PNL Bihor este izolat, față de alte formațiuni politice, dar mai ales față de electorat”, mai spune comunicatul.

Varga se arată conştientă că intră „într-o luptă inegală cu actualul președinte interimar al PNL Bihor, Ilie Bolojan, care are toate pârghiile în partid. Însă am decis să intru în această bătălie pentru a trage un semnal de alarmă asupra situației din partid și pentru a arată că se poate și altfel, o altfel de politică, așa cum cetățenii ne-au spus de mai multe ori”.

Opozanta lui Bolojan reclamă că „dacă în interiorul partidului nu există șanse egale pentru toată lumea, dacă în interiorul partidului nu sunt alegeri directe, dacă în interiorul partidului se preferă delegările și interimaturile, ce exportăm în afara lui?” Dă asigurări că „mă voi lupta ca acest partid să se reîntoarcă către democrația internă, către principiile care vor garanta fiecărui membru liberal recompensa pentru munca depusă și performanță și mai ales pentru a credibiliza acest partid în raport cu electoratul nostru de dreapta pe care l-am dezamăgit”.

Cei doi aspiranţi la la şefia PNL Bihor au împărtăşit acelaşi bazin electoral – Aleşdul, doar că acum, majoritatea celor care se aliniază în spatele Luciei Varga sunt din zona Beiuşului. De altfel, primarul de la Rieni Gheorghe Bota, și a declarat pe faţă adversitatea de Bolojan.

În aceste condiţii, publicului care va asista la alegerile judeţene în PNL, îi este asigurat măcar „show-ul” dacă nu şi adrenalina.