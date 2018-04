Poate Oradea să susţină echipa de handbal în Liga Naţională?

Divizionara A de handbal masculin CSM Oradea este lidera autoritară a clasamentului în Seria B şi îşi va câştiga, cu certitudine, dreptul de promovare directă în Liga Naţională. Întrebarea care-i frământă pe iubitorii handbalului şi sportului orădean este însă care va fi viitorul acestei formaţii.

Forfait-uri repetate

Este binecunoscut faptul că în handbal, ca şi la alte jocuri sportive în general, diferenţa valorică dintre primul eşalon şi cel secund este enormă. Pentru a putea rezista în Liga Naţională, orice echipă trebuie să-şi întărească lotul în mod considerabil, altfel va fi o „victimă” sigură în lupta pentru „supravieţuire”.

Conducătorii sportului orădean ştiu acest lucru. Tocmai din această cauză, CSM Oradea nu a fost înscrisă, în anul 2014, în Liga Naţională, după o altă promovare „en fanfare”, cu victorii în toate meciurile disputate în Divizia A. De alte trei ori în ultimii opt ani (de când pe bancă se află antrenorul Sebastian Tudor), echipa orădeană nu s-a înscris la barajul pentru promovare, deşi îşi câştigase acest drept. Lipsa resurselor financiare necesare pentru consolidarea lotului a fost de fiecare dată motivul acestor ruşinoase forfait-uri.

Echipa nu are un sponsor

Dar ce se va întâmpla oare în acest an? Pentru a putea face faţă, cât de cât, în Liga Naţională, echipa ar avea nevoie de cel puţin cinci-şase jucători mai experimentaţi şi mai valoroşi decât cei din actualul lot. Pentru a putea face astfel de transferuri, echipa ar trebui să beneficieze însă de un buget mult superior celui actual.

Conducerea CS Municipal depune eforturi pentru a identifica posibile variante de susţinere financiară.

„Din păcate, secţia de handbal nu dispune de un sponsor, aşa cum se întâmplă la polo şi la baschet. Eu personal am contactat în acest scop numeroase firme din oraș, dar nu am găsit interes din partea acestora. Nimeni nu dorește să se înhame la așa ceva, mai ales că după revoluția fiscală, taxele și impozitele sunt și mai mari decât înainte. Vom căuta în continuare sponsori pentru echipa de handbal, nu dorim să renunțăm”, ne-a declarat președintele Clubului Sportiv Municipal, Șerban Sere.

Acesta a afirmat că își dorește să creeze în handbalul masculin orădean o structură piramidală asemănătoare cu cea de la baschet. „Dorința mea este să avem și la handbal, așa cum se întâmplă la baschet, echipe la toate categoriile de vârstă, începând de la cele juvenile. Doar având o pepinieră care să furnizeze juniori valoroși pentru echipa de seniori, putem să ne gândim la progres și stabilitate în viitor la această ramură sportivă”, spune conducătorul CS Municipal.

Echipa ar avea nevoie de 250-300 de mii de euro

Spre deosebire de secțiile de baschet și polo, care au câte un manager, acest lucru nu se întâmplă însă și la secția de handbal. „De mult timp am dorit să numim un manager pentru echipa de handbal, care să se ocupe de atragerea unor resurse financiare. Am invitat la discuții și am avut o întâlnire cu oameni de handbal din oraș, foști practicanți ai acestui sport, și le-am oferit posibilitatea de a conduce echipa. Din nefericire, nimeni nu a dorit să-și asume o astfel de responsabilitate”, explică Șerban Sere.

Președintele CS Municipal afirmă că în condițiile actualului buget al clubului, ar fi foarte dificilă crearea unei echipe de handbal capabile să reziste în Liga Națională. „Conform calculelor, ar fi nevoie de un buget minimal în valoare de 250-300 de mii de euro pentru a putea încropi o echipă de Ligă Națională. Nu știu cine ne-ar putea oferi aceste fonduri dar, în mod cert, actualul buget nu poate susține un astfel de efort financiar. Fără aportul unor sponsori, acest lucru nu pare să fie posibil. Bugetul clubului este același de ani de zile, în condițiile în care cheltuielile fiecărei secții tind să fie tot mai mari. Dacă am finanța echipa de handbal din acest buget, ar trebui să renunțăm complet la alte secții”, explică Șerban Sere.

„Bugetul clubului nu poate fi mărit”

Promovarea unei echipe în prima ligă constituie un eveniment pozitiv, un succes în viața unui club sportiv. Oare nu ar fi normal ca bugetul Clubului Sportiv Municipal să fie suplimentat cu prilejul unei astfel de reușite? Răspunsul la această întrebare a fost oferit de viceprimarul Florin Birta, el însuși fost președinte, până în anul 2016, al CSM Oradea.

„Banii alocați sportului prin intermediul Clubului Sportiv Municipal provin din bugetul orașului. În acest moment, bugetul clubului nu se poate mări, pentru că noi avem în derulare o serie de investiții care necesită resurse financiare suplimentare. Consiliul Local și Primăria au contractat pentru acestea împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții. Orice alt efort financiar ar împovăra și mai mult bugetul orașului”, ne-a declarat Florin Birta. Viceprimarul afirmă că susținerea echipei de handbal în Liga Națională se va putea face doar cu sprijinul unor investitori privați. „Noi vom face tot ce putem pentru a găsi astfel de susținători, dar suntem conștienți că nu este o misiune ușoară. Nu poți obliga pe nimeni să dea bani. Asta e viața”, a conchis viceprimarul Florin Birta.