Podul „cu velă”, legătură pe ruta Ciuperca – Parcul Brătianu – Cetate

Consiliul local a aprobat joi, costurile estimate ale amenajării podului pietonal care va lega zonele de recreere aquapark – Ciuperca – Parcul Brătianu cu Cetatea.

Podul va fi hobanat, în stil harpă, asimetric, cu o singură deschidere și un singur pilon de ancorare de 34,70 metri, înclinat, amplasat pe malul drept, adică spre Parcul Brătianu. Va avea o lungime de 91 de metri și o lățime de 4,20 metri și va fi iluminat atât general cât și arhitectural.

Modul în care e înclinat pilonul și cele 13 ancore dau impresia unui catarg care susține o velă.

Accesul pe pod se va face pe scări pentru pietoni și pe rampe pentru cei cu handicap locomotor și pentru bicicliști.

Valoarea investiţiei este estimată la peste 10,9 milioane lei, durata de realizare fiind de 18 luni.

„În perioada următoare vom realiza licitația pentru proiectul tehnic. Cel mai probabil în această iarnă vom derula procedura de licitație, iar până în vara anului viitor vom avea acest proiect. Există posibilitatea să-l finanțăm din actuala perioadă de finanțare, dacă se vor mai redeschide unele axe. Din datele noastre reiese că în anul viitor se vor mai redeschide anumite axe, pentru că nu au fost acoperite de proiecte axele care au fost deschise anul acesta și îl vom depune pentru finanțare în această perioadă, situație în care lucrările ar putea să înceapă în toamna anului viitor și într-un an de zile să fie gata. O a două variantă, cea de finanțare în exercițiul financiar 2021-2028, este să depunem acest proiect pentru etapa următoare de finanțare. Asta ar însemna o amânare cu un an, un an și jumătate a acestui proiect”, a spus primarul Ilie Bolojan.

Regenerare cu exproprieri

Podul ar urma să genereze o zonă de recreere și promenadă spre Cetate, care va traversa cele două „centuri”, Averescu și Clujului, pe pasarele. Acest proiect va fi urmat de unul de regenerare urbană pe malul stâng al Crișului: o stradă nouă se va deschide până la intrarea în Cetate, ceea ce va presupune stabilirea unui coridor de exproprieri și de regenerare urbană cuprins între Averescu și Clujului.