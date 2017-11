Poftiți la film! Avanpremierele săptămânii la Cinema Palace

Hawaii

Jesús del Cerro ne prezintă Hawaii, o poveste despre cum să ajungi la o moștenire de 3 milioane de dolari într-o vreme când un singur dolar deținut în casă era motiv să-ți pierzi libertatea pe viață. Hawaii este un film de acțiune, despre dragoste, dar și despre bani cu care îți poți cumpăra dacă nu fericirea, măcar libertatea de a alege să fii nefericit.

Justice League – 3D



Odată ce şi-a recăpătat credinţa în umanitate şi inspirat de sacrificiul altruist al lui Superman, Bruce Wayne apelează la noua sa parteneră, Diane Prince, pentru a învinge un alt inamic extrem de periculos. Batman şi Wonder Woman sunt presaţi de timp să formeze o echipă de super eroi pentru a ţine piept noii ameninţări. Atacul catastrofal asupra omenirii este iminent, iar Liga Dreptăţii, la care se alătură Aquaman, Cyborg şi The Flash, are misiunea aproape imposibilă de a restabili pacea.

