In aproximativ doua saptamani, Politia va fi dotata cu aparate care pot atesta prezenta drogurilor in organism. Anuntul a fost facut in urma cu cateva minute de catre Carmen Dan, ministrul MAI.

Ministrul nu a precizat cate astfel de aparate vor ajunge in dotarea Politiei Romane, dar a anuntat ca vor fi folosite inclusiv pe litoral. Pe de alta parte, ministrul Dan a spus, tot fara sa precizeze exact, ca va fi dezvoltata o noua strategie pentru prevenirea consumului si traficului de stupefante intrucat nu ii place tipul de campanie in care se impart doar pliante Prin urmare, se vor forma actiuni de tip nou, in comun, de catre politisti si cei de la Agentia Antidrog.

Intrebat de Bihon &Jb despre alte masuri eficiente pentru reducerea consumului si a traficului de droguri, ministrul a spus ca se impun schimbari in legislatie. Cat despre lista desueta cu stupefiantele interzise in tara, ministrul stie altceva: ca e in continua schimbare.