„Noi, cu voluntarii, curățam mai jos, pe Peța, când am văzut sute de pești morți și faună foarte puțină. Am mers pe apă în sus și am găsit canalul acela de lângă Cartierul Prima, din care curgea apă menajeră folosită, murdară și urât mirositoare”, ne-a relatat orădeanul, președintele fundației Life Tineret.