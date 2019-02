Portari golgheteri de Bihor

Golul marcat din penalty de Pigliacelli în poarta lui Bălgrădean a readus pe tapet subiectul portarilor marcatori. Un capitol la care şi Bihorul stă foarte bine la toate nivelurile. Unul dintre cei 27 de portari care au reuşit să înscrie în prima ligă românească este orădean. Pasionaţii de fotbal din anii ’80 îşi mai amintesc de „dubla” din penalty reuşită de portarul orădean Janos Bojtor în poarta fostului internaţional Silviu Lung într-un meci Jiul Petroşani – U Craiova, scor 3-0, desfăşurat în 31 mai 1987. La scorul de 0-0 Bojtor a înscris atunci în minutele 80 şi 82, penalty-urile fiind obţinute de Lasconi, respectiv Mulţescu.

La Jiul, în acel meci au mai evoluat bihorenii Virgil Dianu, Vasile Popa şi Viorel Vancea.

„Nu deţin o statistică exactă, dar cred că am vreo 50 de goluri marcate din penalty în întreaga carieră, luând în calcul şi meciurile amicale. Pe vremea când eram la Înfrăţirea Oradea eram golgheterul echipei. Exersam foarte mult loviturile de la 11 metri. După antrenament stăteam cu colegul şi până nu băteam 25-30 de lovituri, nu plecam acasă. În funcţie de cum îl citeam din punct de vedere psihologic pe portarul advers, alegeam şi felul cum şutam. La un meci cu ASA Târgu Mureş, îmi aduc aminte că am marcat cu o scăriţă”, povesteşte fostul portar.

Janos Bojtor are acum 61 de ani şi antrenează tineri portari, colaborând cu LPS Bihorul.

„Papi” marcatorul

Un portar golgheter în Liga 2 a fost orădeanul Ioan Pap-Deac (49 de ani), fost la FC Bihor, U Cluj, FC Naţional, FC Baia Mare sau Gloria Bistriţa. „Am executat 17 penalty-uri în carieră, din care am înscris 16 goluri, marea majoritate pentru FC Baia Mare, în Liga 2. Este un sentiment de nedescris atunci când marchezi, similar cu cel pe care îl ai atunci când aperi o lovitură de la 11 metri. Îmi aduc aminte că în anul 2000 am învins pe FC Bihor la Baia Mare cu 1-0, iar eu am înscris din penalty”, rememorează Ioan Pap-Deac, care actualmente pregăteşte portarii de la Luceafărul Oradea.

La nivelul Ligii a IV-a, Bihorul mai dă un portar-golgheter. Vlad Gheţe (27 de ani) a fost în sezonul trecut golgheterul echipei CS Diosig Bihardioszeg, cu cele 13 goluri marcate atât din penalty cât şi din lovituri libere.

PORTARI MARCATORI ÎN LIGA 1

Conform gsp.ro, cele mai multe goluri în Liga 1 le-a marcat Vilmoş (Wilhelm) Zombori – 5 goluri, în anii ’30 pentru Ripensia Timişoara. Alţi portari care au punctat pe prima scenă sunt Rică Răducanu (Rapid) – 3 goluri, Mircea Bornescu (U Craiova) – două goluri, Tudorel Călugăru (Oţelul Galaţi), Florin Tene (Gloria Bistrița), Khalid Fouhami (Dinamo) – câte un gol.

CENI E LIDER ABSOLUT

La nivel internaţional, cel mai prolific portar marcator este brazilianul Rogerio Ceni, care a marcat 131 de goluri, dintre care 69 din penalty. Brazilianul este urmat de paraguayanul Jose Luis Chilavert – 67 de goluri, mexicanul Jorge Campos – 46 de goluri şi columbianul Rene Higuita – 41 de goluri.