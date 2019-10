Postul de televiziune Realitatea TV încetează emisia începând de miercuri

Consiliul Național al Audiovizualului a respins cu cinci voturi prelungirea licenței de emisie pentru postul Realitatea TV. Patru membri ai CNA au votat în favoarea prelungirii iar unul dintre membri s-a abținut, precizează Hotnews.ro.

Este așteptată la CNA o dezbatere pentru schimbarea structurii serviciului Realitatea Plus, operat tot de același proprietar, Cozmin Gușă. Discuțiile CNA s-au concentrat pe situația falimentului trustului Realitatea, nedeclarat oficial.

Edward Pastia, director executiv Realitatea TV a spus la începutul dezbaterii că: „Rugămintea Realitatea este să analizați situația în ansamblu. (…) Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință să reparăm ceea ce alții au stricat, ceea ce ANAF a negat continuu. (…) Datoriile… ni se aplică o lege nouă deși ni se aplică o lege veche… (…)

Am condus câteva sute de oameni și, indiferent unde vom fi, vom fi Realitatea. Noi n-avem cum să umplem vidul legislativ din Legea Audiovizualului, să schimbăm Legea insolvenței. (…) Am stat cu fruntea sus, considerând că ne facem treaba de jurnalist.

E un moment extrem de dificil, dar sunt convins că, împreună sau fiecare dintre noi, Realitatea își va face pînă la urmă dreptate

(Referitor la intrarea lui Cozmin Gușă în PSD) Ce fac ei la PSD e o treabă, ceea ce facem noi e altă treabă”, a declarat Edward Pastia, citat de Hotnews.